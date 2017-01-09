蔡英文過境休斯敦 獲德州州長「送鐘」留念

【休斯敦9日訊】 台灣的蔡英文總統展開為期9日8夜的中美洲出訪行程，並於美國時間7日上抵達美國休斯敦過境，期間會晤多位美方政要與聯邦參眾議員。而她與德州州長阿伯特會面時，更獲對方「送鐘」留念。

據悉，蔡英文在當地時間8日除與美國共和黨德州參議員克魯茲會晤外，亦與德州州長阿伯特會面，兩人談及台灣與德州之間的能源、經貿關係與旅遊等議題。而在雙方互贈禮物環節，蔡英文將一個花瓶贈予阿伯特，而阿伯特則送了一個印着德州州徽的鐘予蔡英文。

另外，休士敦僑學界人士認為，蔡英文所謂的「過境訪問」並非普通意義上的過境停留，而是把藉此機會當作一次政治訪問。因此，包括德州中國和平統一促進會、休士敦中國和平統一促進會和美中友好促進會等近40社會團體聯合發表聲明，呼籲蔡英文尊重全球華人的共同心願，尊重中美之間互相達成的外交契約，遵守「一個中國」原則，不要利用訪問美國的機會推動任何形式的「台獨」主張。

聲明指出，蔡英文一向我行我素，拒不承認「九二共識」，推行所謂「法理台獨」、「文化台獨」，嚴重威脅兩岸2008年以來兩岸共同構建的和平發展局面，「我們對此表示強烈反對和譴責」。民進黨當局拒不承認「一個中國」原則，挑釁大陸底線，不但製造政治麻煩，且損害台灣無辜民眾的經濟利益；而「台獨」主張亦直接為中美關係製造麻煩，「我們不願意成為因『台獨』勢力而損害中美關係的犧牲品」。