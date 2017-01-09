赵占赴会沙希盟成立大会 全国与本土合作「破冰」？

（本报讯）全国与本土反对党合作「破冰」？

尽管沙巴人民复兴党副主席王鸿俊早前公开表示该党拒绝出席沙巴希望联盟成立大会，惟该党另一名副主席兼苏拉巴央区州议员拿督赵占山巴贡却到会，另外四个本土政党亦均有领袖莅临。

到场的本土政党领袖是沙巴进步党署理主席爱德华达固、爱沙党署理主席保罗温、沙巴立新党宣传主任爱德华林古，以及沙人民团结党主席兼成员包括来自沙巴、砂拉越及西马一些反对党的国民统一阵线秘书长杰克乔。

无论如何，由沙巴人民公正党前任主席拿督拉津奥金领导的沙巴人民希望党则未有代表到场。

本土反对党派员出席 陈泓缣：好的开始

一般认为，虽然这些本土反对党最高领导人未到场，却也有二号人物现身，反映一定意义。

沙巴民主行动党秘书兼斯里丹绒区州议员陈泓缣在受询时形容，本土反对党接受沙巴希望联盟邀请出席该大会，是彼此寻求在来届大选合作的「好的开始」。

他说：「我相信大家都应以成熟态度看待问题，例如人民复兴党主席拿督斯里沙菲益阿达也明白，要推翻国阵，反对党之间一定要合作。」

他表示，希望联盟并非以霸权姿态出现，但事实却是，其成员党已在沙巴及全国各地竞逐多届大选，要推翻国阵，固然不能少了它的一份。

于昨早于亚庇的客家礼堂举行的沙巴希望联盟成立大会，获得人民公正党全国主席拿汀斯里旺阿兹莎，民主行动党国会领袖林吉祥以及国家诚信党主席末沙布的出席见证。

沙巴人民公正党代主席刘静芝早前指出，沙巴希望联盟邀请本土反对党主席出席观礼，是为沙巴希望联盟「迈前一步」敞开彼此合作大门；她疾呼各反对党摒弃不同政见甚至放下自尊，共谋胜选方案。（020）