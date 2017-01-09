2017年度国际文化节将关注 如何促进惠益本地旅游业

（本报斗湖8日讯）2017年度国际文化节将会关注如何促进与惠益本地旅游业。

最近举行的2017年度(第七届)国际文化节首次筹备会议上，作为主办单位的斗湖市议会受促正视每年斗湖国际文化节如何对促进斗湖旅游的实际作用作出研究。

参与会议的一位代表指出，中国游客在年前已大量回流本州，但是只有亚庇，山打根及仙本那获益，沙巴旅游局及地方政府加强应该对此研究原因，设法将斗湖加入旅游配套当中。

该代表也表示，斗湖国际文化节已经举办第六届，可是对斗湖旅游业成效甚小，大力推动本州与中国直航的环境，文化与旅游发展助理部长拿督彭育明，身为本区域人民代议士，应当在此方面作更多工夫，包括协调与协助本地旅游业者搭上这班列车。

主持会议的斗湖市议会主席阿里祖兹对此大表赞同，表示将就此事联络拿督彭育明商讨。阿里祖兹本身也是斗湖市议会旅游小组主任。

事实上，首席部长拿督斯里慕沙安曼在去年的国际文化节开幕礼上，也有吁请斗湖地方政府与人民充分利用本地多元文化的良好条件作为推动具特色的文化旅游平台。

众所周知，当在斗湖机场乘搭飞机时，飞机上几乎一半是中国游客，但是全部都是乘飞机抵步后，立刻前往仙本那岛屿游玩，然后就立刻乘飞机前往山打根或亚庇，没有一个留下来到斗湖过夜。

中国旅客的富裕是全世界皆知晓的事，因此包括以往对亚洲人瞧不起的欧美国家，也大开门户欢迎中国游客前往。但我国尤其是本州因为地理环境与社会结构的原故，深获中国旅客的青睐。

斗湖作为本州第三大城镇，理应在其中获益，但是却因为有关方面没有妥当安排，令中国游客每天在斗湖机场过境。莫说斗湖的酒店，茶餐室，公共车辆，就是斗湖市议会的公共厕所，也赚不到这些中国旅客的一分钱！

斗湖山公园内还有世界最高的热带树以及许多奇珍的野生动植物，丁那卡海滩与灯火楼，如果加于修饰可以像古达的灯火楼一样吸引游客，马印对抗的历史古迹可以成为外国游客号召，英国人留下的一战和平纪念钟楼等等。(18#)