再娜吁民勿只顾自身利益 提高天灾醒觉意识

(本报斗湖九日讯)人民在天灾意识必须要有觉醒的精神。本州社会发展及消费人事务部长拿督再娜亚末今日上午在甘邦亚拔二哩颁发援助品时在记者会作上述披露。

她说，今日他们在亚拔士路哈必拉曼支路伊布惹雅迪巷，该甘邦据她所知在今年及上年已有二次火患，就如她方才所述，无论是火患或水患，要有觉醒的意识，如果没有觉醒的意识，只是知道本身利益者，必发生火患，据她所知此火患原因来自电线柱，他们便指向沙电，其实我们要做一个亘助运动。

电线柱如人类一般，如果很多人偷电，负荷太重，其将爆炸，则发生火患。此举却造成沙电被怪罪，甘邦领袖等及居民都要扮演他们各自角色，了解我们家居及甘邦的安全，如果我们驳接电线造成的火患，不止我们居家，邻居住家也被焚烧，有时这里的人租地段，租者也不知如何做，因此乡区委员会主席或甘邦领袖也应扮演他们的角色，勿因为一间屋的焚烧酿及全村。

觉醒非常重要，若要扩建延伸屋宅必有其方法，合法的扩建，让住宅永久性，勿发生事情时又埋怨这个那个。

她此次来要求甘邦领袖，社会领袖，妇女组，这是共同的责任，或举办亘助运动，心必须要清彻，如果心清彻，行动也清彻。

在谈及危机管理时，她说，危机管理便是未发生天灾时，各种器材必须有凖备，在没有天灾及天灾或天灾后要做什麽，在天灾委员会寿办下。

在谈及食油时，她说，如果我们合作，有团队精神的话，食油是充足的，因为我们人类喜欢恐慌购买造成食油不足够，举例，她昨天到十五哩的店铺，那里许多食油，没什麽人民不投诉，埋怨食油不足，知道有些地方有食油卖为何不分享信息，那里有许多的食油我们去买，贵的我们拒绝及投报，勿只会埋怨，诽谤，如果是反对党那是很普通，如果代表政府的要去调查，信息是对或错都要分享给朋友。

她在此吁请全部的市长，县长各自开会，召来贸消部在食油的问题在探讨后让村民分享信息。(14)