客家公会新春夜市 6摊位待申请

（本报拿笃记者9日讯） 拿笃客家公会2017丁酉年新春夜市联欢会筹备工作正如荼如火进行中，这项属于区内各民族普天同庆的盛会将于本月21日暨22日一连2晚在发佳客家街隆重举行，夜市摊位主任林腾蛟称，今年的42个摊位已经获得36位摊主青睐，目前仅剩6个摊位，凡欲摆卖者请于办公时间联络公会座办蔡素霞、廖彩玲，电话089-882513，或其本人手机0198136827，尽快申请，以免向偶，预料摊位摆卖情势将更胜往年，市民将有更多的选择。

于此同时，筹委会主席张维超表示，乐捐新春夜市联欢会基金继续获得良好反应，凡是乐捐10令吉即可获赠<鸡不可失幸运大抽奖>彩劵1张，参与当众抽奖，皆有机会成为一辆崭新国产AXIA1000G（AG1GZ-AUTO）的得主，乐捐越多得奖机会也越多，赢新车过新年，希望大家能够给予鼎力支持。

各族人民共庆佳节早已经是马来西亚多元种族、宗教与文化社稷的特色，乐捐得彩劵活动今早获得客家街一位印籍茶室主管的慷慨响应，多年来这位印度大兄是新春夜市联欢会的忠实粉丝，无分彼此，其一个马来西亚的精神获得认同与赞许。

另一方面，客家街的装潢工作即将进行，1500多个红彤彤的大小灯笼将在不久后悬挂起来，加上中国结街灯与灯光的设计，整条街道将进入五彩绮丽周遭，掀起新春气息与热潮，让人驻步观赏（31）