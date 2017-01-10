慈济成立50周年 【随师行脚】摄影展 11日起曙光广场举行

（亚庇讯）2016年适逢慈济成立50周年， 台湾静思人文与天下文化出版社合作，推出【随师行脚：看见证严法师的慈悲与关怀】摄影文集。为配合【随师行脚】摄影文集的推出及2016亚庇慈济成立20周年庆，慈济亚庇联络处将于1月11日至15日，假曙光广场举办阮义忠【随师行脚】摄影展。

此次的静态展，将展出慈济这50年来，如何从没人没钱一无所有，用五毛钱的竹筒为大爱铺路，分分、寸寸从后山铺到全台湾、铺向全球。此外，也将展出亚庇慈济志工这20年来付出无所求的精神，无怨无悔，走入人群，把握因缘，哪里有苦难，慈济人就去那里。

【随师行脚：看见证严法师的慈悲与关怀】这本书首度集结华人世界知名摄影大师 – 阮义忠，与身为文学作家的太太–袁瑶瑶，随师多年的精彩照片与文字记录。全书精选83篇文章与89张照片，是证严法师的宝贵身影，也是慈济大藏经的珍贵史料。这本书不仅仅是一个佛教慈善团体的发展记录，更是人间善美的最佳诠释。

摄影师阮义忠在一次分享时说：“证严法师双手创造慈济世界，世人才有菩萨道走。有机会在旁边接受上人的身教，要好好珍惜，用心体会，把我的感动记录下来。”五年下来，他深深体会证严上人是慈悲与智慧的完美结合，与他从小阅读世界著名所认识的伟大心灵都不一样。在他眼中，证严上人是一位自我严谨又亲切待人的修行者，因为慑服于证严上人，他与妻子于2003年皈依上人。他也说拍摄上人不是他个人的创作，而是帮许多无法随师的人透过底片传达法师的精神。

作品以人文纪实为主要风格，被喻为人文摄影家，阮义忠的作品被国外许多美术馆典藏，包括法国巴黎现代美术馆·尼普斯摄影博物馆·水之堡摄影艺廊·英国维多利亚暨亚伯美术馆·台北美术馆·台湾美术馆·澳门艺术博物馆·上海美术馆·广东美术馆。论著作“当代摄影大师”·“当代摄影新锐”·“摄影美学七问”被视为华人世界启蒙书。创办的“摄影家Photographers International” 杂志被誉为最具人文精神的摄影刊物之一。同时也是少数被选入权威的“当代摄影家”(Contemporary Photographs)年鉴中的华人之一。1990年，与妻子创办摄影家出版社，1992年创办中英双语版之‘摄影家杂志’，介绍世界各国之优秀摄影家作品。1991年，受邀加入欧洲摄影历史协会，是该会的首位亚洲成员。2007年台湾东元科技文教基金会人文奖。2009年被选为南方人物周刊年度全球华人五十位魅力任务之一。2012年照片故事集【人与土地】，【台北谣言】获选中国时报开卷十大好书。2013年获颁第一届全球华人传媒大奖‘摄影文化贡献奖’。阮义忠著有相当多摄影相关文章与书籍，对华人地区的摄影教育影响深远，被喻为【世界摄影之于中国的启蒙者与传道者】。

此次摄影展将于1月11日至15日，地点在沙巴曙光广场底层展示，时间是中午12时至晚上9时。亚庇慈济也非常荣幸邀请到亚庇市长拿督杨文海先生和沙巴曙光广场董事经理Humphrey Tan先生于1月12日上午11时主持开幕典礼仪式。摄影展展示的每一帧照片都相当珍贵，欢迎有兴趣的民众，社会人士及摄影爱好者前往欣赏。此外，还有安排专人导览，人文推广，静思产品茶点招待等等。

亚庇慈济也将于2017年1月15日（日），假沙巴基金局敦拉斐剧场举办两场次岁末祝福感恩会，时间是上午10时30分及下午3时。

亚庇慈济志工诚邀您及家人一起来参加，以虔诚感恩心，凝聚福缘善业，共同来祈愿社会祥和，天下无灾难。详情欢迎联络里卡士会所，电话：088-381779。

【随师行脚：看见证严法师的慈悲与关怀】摄影展

展出日期：2017年1月11日（三）至15日(日)

展出时间：中午12:00 – 晚上9:00

展览地点：沙巴曙光广场, 底层Suria Sabah Shopping Mall, LG

注意事项：可拍照但勿开启闪光灯

入场免费