本周六 国际青年商会就职礼 彭育明任主宾

(本报斗湖九日讯)斗湖国际青年商会将于本周六(14日)晚上7时，假发佳俱乐部举办主题为“闪烁之夜”之第53届理事会宣誓就职典礼，并恭请到本州旅游、文化及环境助理部长拿督彭育明担任主礼嘉宾。

上述典礼筹委会主任林淑节联袂各筹委成员，于今天中午召开的记者招待会中表示，新届理事会宣誓就职典礼预计筵开15桌。当晚除了邀请该会历任前会长、青商会员、各社团代表出席观礼之外，目前已经确定出席有关典礼的外宾，还有马来西亚国际青年商会全国署理总会长兼沙巴区域主席Veronica Chin、全国副总会长Sue Lily Jaipoh以及友好会八打灵再也国际青年商会会长黄崇人。

另外，林淑节要特别感谢所有赞助商的鼎立支持，使得斗湖国际青年商会这次的新届理事会宣誓就职典礼能够如期顺利举办。

斗湖国际青年商会2017年候任会长刘振国表示，他今年会长主题设为“我们回来了”(We Are Back)，意味著该青商会将再次投入各类公益性工作，继续服务人群，造就美好的和谐社会。

刘振国说，他将在一年的任期内，将全力推动和著重于四大领域之会务发展，那就是：“会员个人发展”、“商业发展”、“社会发展”以及“国际发展”。除此之外，该会今年也将会开拓其他如有关旅游以及体育方面的活动。

国际青年商会是一个全球性，提供18至40岁青年发展领导才能的青年组织，并在全世界超过100个国家有5000个分会，其中马来西亚就有48个分会。目前斗湖国际青年商会有35名会员，并且欢迎更多符合年龄资格的青年加入他们，任何有意参加或欲知更多有关青商会资料的青年，可以直接联络刘振国(+6010 766 2265)、候任秘书林淑节(+6017 890 3233)、邹燕萍(+6016 880 0806)。

以下为斗湖国际青年商会「闪烁之夜」第53届理事会就职典礼筹委会名单：

大会顾问：罗博炜、刘振国。筹委会主任：林淑节。秘书：邹燕萍。财政：黄远文。纪念刊：林淑节。司仪：黄远文、邹燕萍。报到处／登记：何亚芯、郑爱立。节目：何少帆。场地及布置：何少帆。票务及背景：林淑节、邹燕萍。音响：蔡德伟、何国成。(14)