林吉祥被指宣传政治极端 黄天发挑战古禄拿出证据

（亚庇九日讯）针对首相署部长兼沙巴人民团结党主席丹斯里佐瑟古禄指民主行动党国会领袖林吉祥在沙巴宣传「政治极端」，民主行动党沙巴州主席黄天发挑战古禄，就林吉祥在上周到访内陆三区包括冰厢岸进行活动时的演讲，拿出证据证明林吉祥在哪一句哪一段有说过宣传极端思想的话，否则古禄就是在污蔑林吉祥和欺骗人民，必须向林吉祥和行动党公开道歉。

他痛批古禄是一个毫无诚信、无耻之极的政客，根本没有资格担任部长，必遭人民唾弃。他拿出例子，在前年国会第三季会议辩论2016年预算案中，他揭露政府在冰厢岸苏克地区安装了太阳能路灯，但是却没电供，显示政府的失败和无能。

当时，古禄身为冰厢岸国会议员不堪被指责，就在国会撒谎指计划已经完成供电，反而回击黄天发指其没有查证。然而经过冰厢岸行动党基层领袖和党员的查证，整条路的太阳能路灯仍然没有敞亮，显示古禄根本就在睁眼说瞎话，这是很不负责任的行为！

无独有偶，黄天发在去年第三季的国会会议上痛批政府在苏克地区安装了电缆和电力站，但是当地人民仍然没有享有电力供应，根据当地人民的投诉，该电缆和电力站已经放置了多年，但是却家里仍然没有电，同样的，古禄不堪指责，再次站起来回应撒谎，指其在当时的几天前已经视察该区，并且确定电力供应已经完成，反而指责黄天发误导，但经过查证，再次显示古禄欺骗国会、欺骗百姓！

他批评古禄不应该撒谎，尤其是在国会里欺骗人民是非常错误的行为，这简直就是不尊重人民。他说，身为人民代议士和部长的古禄，在被提出问题后，应该第一时间调查和仔细了解情况，看看哪里出现疏漏，而不是急着为自己辩护和撒谎。

他说，冰厢岸地区许多偏远村落仍然活在非常贫穷落后的困境，许多地方至今仍然没有水电供应，古禄担任当地议员数十年，应该为他的无能感到羞耻和失职，而不是恬不知耻地说谎和蒙骗百姓！

他说，尽管林吉祥已经有75岁高龄，但仍然勤劳为百姓奔波劳碌，舟车劳顿到访沙巴偏远地区聆听百姓的心声，为人民仗义执言，这才是国家应有的领袖风范，他帮助穷人提出种种问题，却被说成散播仇恨，这非常不负责任而且扭曲事实！