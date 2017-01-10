欢乐高球会年终聚餐晚宴 梁国荣膺全年总冠军

（本报拿笃记者9日讯）拿笃欢乐高尔夫球会（HAPPY GOLFER）会员及家眷，约百人昨晚一起欢度年终聚餐，场面欢愉热闹。

拿笃欢乐高尔夫球会会员及家眷于星期日晚上，在拿笃潮州公会会所举行一年一度的年终聚餐，借此彼此交流联谊。之后该球会成员也进行2016年度的会员大会，共策会务发展。

昨晚聚餐宴上，该会主席岑伟国颁发委任状予该会两名永久名誉顾问刘玉财及罗兆荣，同时也赠送新年礼物予在场儿童及嘉宾。

该球会也颁发2016年每月份之冠军表现奖，同时也选出2016年全年总冠、亚及季军人马，结果梁国荣“技高一筹”获选该球会的全年总冠军，总亚军是陈鸿杰、总季军则是叶运华。

该球会副主席钟应德、秘书叶运华、财政陈毓华、队长刘国良、副队长黄英雄等昨晚也一起参与其盛。在昨晚大会也举行丰富的幸运抽奖，让在场者尽兴而归。

拿笃欢乐高尔夫球会创会已20年历史，拥有32名会员。岑伟国主席昨晚在较早前致词时祝贺会员及家眷迎接新一年，万象更新，百尺竿头更进一步。他也希望队友球员继续拨出更多的时间，提升球技，相互砌磋，也交流联谊，团结友好。

拿笃欢乐高尔夫球会2016年度每月份冠军人马：

一月：梁国荣。二月：梁国荣。三月：JOHN FUNG。四月： ABEL KOK。五月：陈炳华。六月：锺伟国。七月：黄观华。八月：谢国雄。九月：黄德威。十月：陈泓竭。十一月：刘国良及曾文高。十二月：叶运华。

2016年度总冠军：梁国荣。总亚军：陈泓竭。总季军：叶运华（31）