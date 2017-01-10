沙华堂新春嘉年华 世界闽南歌后登场

（亚庇九日讯）沙巴中华大会堂总会长拿督斯里邦里玛吴添泉局绅博士称， 沙华堂将特别邀请全球闽南语创作歌曲演唱大赛的冠军得主余艳姗担任特别嘉宾，于本月23日的新春嘉年华开幕礼上呈现歌舞表演。

他再次呼吁民众踊跃出席这项不容错过的年度盛事。

来自雪州沙白安南的余艳姗是一名印度华侨，但却说的一口流利的华语及闽南语。她非常热枕于歌唱及跳舞，从小就能歌善舞。她6岁便出道，13岁已是专业歌手。至今已拥有超过10年的表演经验。

她于2009年代表Astro欢喜来卡拉到中国福州参加福建影视集团所主办的全球闽南语创作歌曲演唱大赛并荣获总冠军。随后，她被多个不同国家邀请演出，包括有：印尼，汶莱，厦门，台湾和新加坡。

定于本月23日至26日举办的新春嘉年华将与往年与众不同，这项活动常年来都在亚 庇市加雅街举办，而今年将一改惯例移至场地更大的亚庇独立广场并一连举办四天，与全民共欢至年廿九。

沙华堂新春嘉年华的节目内容多姿多彩，其中包括各华校生呈现文化传统表演，新春美食展览，年货夜市，应节的龙狮表演及燃放烟花。该会也将进行四项公开比赛，邀请各族及各年龄阶层民众一同参与，即儿童才艺比赛，歌唱比赛，旗袍选秀比赛及新增设的舞林大赛。