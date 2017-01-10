沙巴崇正中学12日隆重举行 行政大楼暨塑胶跑道动土礼

（亚庇9日讯）沙巴崇正中学即将在本周四(1月12日)，上午十点正，举行行政大楼暨塑胶跑道动土仪式。有关程序虽已准备就续，但校方还是恳请受邀出席典礼贵宾能注意有关事项。

1. 首先是希望进入校内参加动土典礼的贵宾，一定要记得携带校方发出的邀柬，并置放在副驾驶座前方的车镜前，以便校方识别。

2. 典礼当天，进入校园的贵宾车辆，请停放在该校贵宾停车区或篮球场停车区（请参阅附图）。当天，该校教师的车辆一律停在校园外面，校内的停车区将规划为贵宾停车区。

3. 早上9点半，沙巴崇正董事会将在迎宾区等待贵宾，客家公会理事会则会在礼堂左右两边迎宾。请贵宾抵达该校后，自行进入礼堂就坐；动土典礼的主要贵宾，别上红围巾后，将在校方的引导下依序就坐。

4. 仪式结束后，请动土典礼主要贵宾，移步到礼堂楼上彭德聪会议室享用午餐。其他贵宾，则留步礼堂内，享用午餐，同时欣赏特备余兴节目。

沙巴崇正中学行政大楼《树立方》和塑胶跑道两大工程的兴建，是该校2017年的主要建设，《树立方》工程预计在9月下旬完成，塑胶跑道预计在3月下旬完成，因为工程进行造成校园交通的便，校方希望家长见谅。丘和新校长衷心感谢各位贵宾莅临动土仪式，相信在大家的祝福下，工程必能顺利开展，如期完成！