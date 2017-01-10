沙道联受邀出席 第四届国际道教论坛

(亚庇讯）沙巴道教联合总会受〝中国道教协会会长李光富道长〞与〝中华宗教文化交流协会会长王作安先生〞之邀请，出席「第四届国际道教论坛」。

有关活动在中国湖北十堰武当山举行，日期是2017年5月10至12日。

据称，道教既是中华传统文化的重要组成部分，也是东方智慧的结晶和人类文明的宝贵财富。论坛主办方曾于2007年在西安和香港、2011年在湖南省衡阳市南岳、2014年在江西鹰潭市龙虎山，举办了三届的国际性道教论坛，均产生较大的影响。

武当山又称太和山，是著名的道教仙山，道教尊神真武大帝的道场。明代皇帝敕封武当山为〝大岳〞，又称〝玄岳〞，与五岳并立。武当山保存的明代道教宫观建筑群，已被列位世界文物遗产。

会议期间，主办方将邀集海内外的道教界代表及专家、学者，以及政治、经济、文化等各界知名人士，共同探讨道教所蕴含的丰富思想。大会语言为中文和英文。

沙巴道联非常支持「2017第四届国际道教论坛」，对于沙巴道教三年以来之道教研究心得，理论与实际的道教运作，非常希望与世界道教分享。对于三仪合一的印证与道教历史的影响，是以独特的眼光、清晰的思维、经典的力证，做为世界道教之参考与辅助，也就是：交流的态度，看待论坛；有用的结论，出席论坛。