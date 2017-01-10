湖陈氏宗亲会会员大会 陈礼荣冀更多宗亲入会

（本报斗湖九日讯）沙巴颍川堂陈氏宗亲会斗湖分会，昨天下午二时假海景园会所举行2017年常年会员大会，大会没有接获会员提案，关心会务的会员踊跃发表演说。

主席陈礼荣致辞时说，出席大会是会员的责任，更是给予理事会最大的支持。他感谢青年团妇女组合作和支持，成功举办不少节目。

2017年也是经济不景气的开始，已深入各阶层，贪腐的政治，种族的两极化，马弊贬值，已导至入口物价与原料上涨，税务增加，市民的生活和质素深受影响，有如王小二过年，一年不如一年。

理事们，秉持热忱与责任，还是会和会员们一起欢度这风雨中的一年，也依据往年，凡出席会员大会的宗亲们，都有一张他本人报效的新春晚会赠券。

会员跟公会的关系就如唇齿相依，会员多力量就强大，理事会获得会员鼎力支持自然有力量将会务做好。

他希望更多宗亲加入公会，壮大公会，凝集力量，为宗族，社会，国家作出巨大的贡献。

大会推选创会会长也是顾问的陈树刚担任议长，在他的主持下，会议顺利进行。他表示本身义不容辞，今天看到出席会员踊跃感到非常高兴，希望更多年轻人参加公会，在公会里接受培训，慢慢由年轻一辈接手管理公会。

会员演说时段，福利组主任陈善良首先发表其见解。他说若福利组过去一年有什麽做到不够好的，会员可以提出批评指教，他虚心接受。

陈胜坤说妇女组过去活动都做到非常好，希望青年团加把劲多奉献。

陈青煌表示满意公会表现，希望道安宗亲可以发表一些他个人对公会的见解。

陈道安则说，希望理事开会时理事一定要出席，不来开会的理事选出来又有何用，若三次没出席将依章采取行动。

卸任秘书陈富琴表示因为事忙从理事会退下，公会在主席慈心带领之下发展很好活动都举办成功，她一直关心公会吁请妇女组宗嫂可以贡献更多力量，青年团忽略的事情明年办好，希望所有宗亲支持公会尤其是出点钱。她说会员人多口就会杂，吁请会员心怀大量，听到不好的让大事化小，小事化无，让大家有心为公会服务。

陈来喜建议理事会可以讨论獎励勤劳的理事。

陈礼荣作结尾演说，有人误解宗亲会的成立那是因为有人要做主席造成华人分裂，他认为其实宗亲会是血脉亲，同宗的人验DNA都有相同的地方，因此宗亲会组织是从小团结到大团结，爱国先从爱家开始也是这个原理。今天陈氏已经团结，因为有些重要社团开大会还在流会，陈氏从来没有流会，这是会员给理事会最大的支持。

会员演说后议长陈树刚宣布大会结束，大家享用茶点交流。(14)