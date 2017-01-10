自民党郭育建 反对征税宗教团体

（亚庇9日讯）自由民主党中央宣传主任郭育建局绅今日表示反对内陆税收局向宗教团体征税的措施，并指相关措施其实是变相打压各宗教的发展。

郭氏指出，内陆税收局向回教以外的其他宗教团体征收所得税，不仅对其他宗教不公平，同时也不合理，亦不符合宪法列明其他宗教可以自由发展的条文。

他说，内陆税收局以有宗教团体通过买卖资产谋利而落实征税，如果属实，可以直接以法律行动取缔，无需牵连大部分奉公守法的宗教团体。

“需要知道的是，宗教团体向来资源匮乏，都依靠信徒的捐献维持运作，收入来源非常有限，尤其沙巴州小型教会众多，一些甚至连属于本身的教会建筑物也没有。”

“还有一些教堂以及庙宇，因多年失修已经残旧不堪，需要靠政府拨款以及信徒捐款，落实征税无疑是在惩罚这些宗教团体。”

郭育建局绅发表文告赞扬本州政府以及首长拿督斯里慕沙阿曼反对该措施，并代表宗教团体向内陆税收局呛声，这显示州政府及首长不仅关注宗教发展，同时也捍卫宗教自由。

他促请内陆税收局应把焦点放在涉及逃税的商业公司或个人，而不是向宗教团体开刀，剥削宗教发展的自由。

他相信，只有非常小部分的宗教团体通过商业模式获得收入，而相关收入也不会涉及大数额，而且这些收入最终亦用回在宗教活动。

“内陆税收局修正此法案前并没有咨询过各宗教团体的意见，仅凭单方揣测就拟定新政策，这是不负责任的，因此该局应检讨此政策，恢复以往条文。”