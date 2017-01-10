蒙妮卡美容中心 携手慈济基金会 成办捐血运动

(亚庇8日讯）蒙妮卡美容中心联合亚庇慈济基金会今天上午十时正至下午四时在亚庇曙光广场二楼Monica Beauty & Body店前大厅举行捐血运动，共募得八十多【品特】血液，为亚庇伊莉莎白医院血库中增加血液储存量。 蒙妮卡美容中心也连同四位爱心顾客捐助三千两百令吉，并在现场移交予亚庇慈济基金会主席余观保先生，作为该基金会救济贫穷家庭，残障人士或灾黎之用途。

亚庇慈济基金会成立于一九九二年四月十八日，并于一九九三年二月十一日在沙巴信托法令下，成功获得注册成为一个非营利的慈善团体。

余观保表示该基金会成立廿多年以来，每个月动用三万多令吉或每年四十多万令吉的救济金，固定协助有需要帮助的人士，不分种族和宗教.他希望更多的热心人士参加及支持该基金会，大家一起来推行，引导及灌输给大家布施的精神，培养大眾行善的美德，并借此创造一个富有爱心关怀及和睦的社会。

蒙妮卡美容中心创立廿六年之久， 创办人蒙妮卡女士表示，该中心每年连同亚庇慈济基金会至少举办三次捐血活动， 意义重大。 该中心本著取之于社会，用之于社会的企业文化精神， 以「勤劳朴实」的态度追求一切事物的合理化，并且以「止于至善」做为最终的努力目标， 全体员工永无休止的追求，乃构成推动企业不断提升经营绩效及竞争条件的原动力，企业乃得以不断发展，达到「永续经营」之目的，同时基于「取之于社会，用之于社会」之宗旨，持续「奉献社会。

她表示捐血者必须拥有健康的身体。所以，每当捐血前，我们都会为捐血者进行一次免费的身体检查。透过体检，我们可以测出您的血压和胆固醇指数，也可以找出您所察觉不到的疾病。成功通过检测能有效的减低您对身体状况的顾虑。这会大大地提升您的自信心。此外，捐血后，身体会制造新的血球以替补流失的血液，促进身体健康。

她希望大家定期捐血，把捐血变成一种习惯， 同时邀请家人和朋友一同捐血，不但能增进彼此感情，有健康益处，也能为社会做出贡献，拯救生命。