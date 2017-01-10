走街串巷 吃巧果 喝龙井 三江公会邀您文化村过大年

（亚庇九日讯）沙巴三江公会在本月十四日（星期六）举行的“2017年文化村展览”向民眾推介中国十大名茶之一<龙井茶>。

龙井茶得名于龙井，龙井位于西湖至西翁家山的西北麓，是中国的十大名茶之一，属于绿茶。原产于中国浙江省杭州龙井村，是中国十大名茶之一。纯手工制造的龙井茶，需经初炒、复炒及烘焙，再放入有干燥剂的陶瓷缸中，除去水分，方能显现其翠绿、清香。

该会主席蔡国祥透露上述时也说，龙井茶主要产区在浙江省中部一带，分西湖、钱塘、越州三个产区。其中杭州西湖所产的茶又称为西湖龙井，最为著名；西湖龙井以「色绿、香郁、味甘、形美」而闻名，自古有「不是画而胜于赏画，不是诗而胜于吟诗」的美誉。游西湖，品龙井茶，成为了旅游杭州的一大享受。

清朝时代，干隆皇帝曾四次来龙井观茶品茶，为龙井村题下‘龙井八景’，甚至将其中十八棵茶树封为御茶，随后龙井一直成为清朝皇帝的贡品。西湖美景、杭州龙井名茶，早已驰名天下。

据悉，饮用西湖龙井需要使用80°C的开水在透明玻璃杯或白瓷杯中冲泡。其中上品要用来自虎跑的泉水来冲泡，因此也有俗语：‘虎跑泉水龙井茶’的说法。使用玻璃杯是为了可以较好的观赏冲泡出的茶叶形态。除了直接饮用，西湖龙井还用来制作龙井虾仁等杭州特色菜。

蔡国祥同时也介绍三江公会当天将会展示的传统糕点‘巧果’。他说，中国一年十二个月中，都有不同的节令。

北方人称十二月为‘巧月’。按习俗就要制作‘巧果’，是上海地区特色传统糕点，在新年时很受欢迎。

“通常这是妈妈为宝贝而做的，因为‘巧’有灵巧的意思，希望借巧月向上天祈求赐予宝贝灵巧、聪明。给子女带来福气，这也代表了母亲的心意，对下一代的祝福。”

此外，他说，‘酒酿汤圆’是一种著名的华人小吃，味道甜，有酒味。广泛流行于中国长江流域如江浙、四川、湖南等地，以及台湾，深受欢迎。汤圆也代表著团员及美满的寓意，是三江人每逢过年过节时都会准备的应节甜点。