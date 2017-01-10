路树长出马路电缆脱落 温天福促速采取行动

【本报拿笃记者九日讯】拿笃龙岗坑路口从大马电讯公司通往棕榈山庄沿途两旁边一排的树木，有几棵树的树枝已长出近一个车道的马路般长。同时，在当地龙岗坑村 Ng Chee 与 Soon Phing 这两条叉路的路口，有一条架空电缆线掉了下来，对来往车辆行人险象环生。

沙巴团结党东谷区部署理主席兼龙岗坑支部主席，也是东谷区华人甲必丹温天福接获投报后，前往现场了解实际情况，只见沿途有一些树木的树枝已长出马路，甚至有一棵的树枝盖过了往返方向的车道岌岌可危，树枝随时会折断掉下来的意外，因刚好长在坡斜坡的路旁，完全阻挡了来往驾车人士的视线。据其所悉，该路段也因此在近两周晚上连续发生三宗车祸，幸好没有酿成死亡意外，但其中一宗因四驱车与罗厘相撞，造成前者的司机重伤。

当地的居民向其表示，当局种树美化四周的环境凉爽舒适及空气流通，是很好的举措，但也希望能定期派人去修剪过长的树枝，以免酿成不幸的意外发生，尤其是有一、两棵树早已枯死，应该将其砍除，重新种植树苗，以便日后又可以让人乘凉及美化环境。

另外，龙岗坑村如述两条路的华裔居民也向温君非议，该路口有一条架空电缆接头已脱落，他们都不知道是否还有电流，所以担心特别是在下雨天的话，为对经常出入此路段的市民带来性命危险，希望有关单位派人去检查，如已无作用，希望将它折除以策安全美观。（26）