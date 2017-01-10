达乐雷京澄清 沙反对党大方向一致全线对垒 有信心打败国阵

（斗湖9日讯）针对沙巴人民复兴党署理主席达乐雷京昨日宣称该党在来届大选，将上阵沙巴73个州议席及25个国会议席，达乐雷京今日作出严正澄清。

他今日澄清时表示，他日前在斗湖的记者会所要表达的真正意思，是沙巴全体反对党（包括沙民兴党）的意愿，是角逐所有沙巴的国州议席，并且有信心可以打败国阵，绝对不会让国阵在毫无对手情况下轻易胜出。

达乐雷京也是亚庇兵南邦国会议员，是日前（本月7日）在斗湖一项记者会上，受询民兴党为何不与其他反对党合作以团队形式迎击国阵，有关新闻今日（9日）同时在沙巴的各大中文及英文报章刊登，引起了高度关注，达乐雷京今日作出澄清，以视正听。

达乐雷京在澄清中表示，沙巴的全部反对党尤其是沙民兴党，作为一个对沙巴人民负责任的本土政党，他绝对不会让国阵在毫无对手情况下轻易胜出。

他说，因此在即将举行的第14届全国大选，沙巴全州73个州席及25个国席必须要全线对垒，沙巴所有反对党的大方向都一致，并且有信心打败国阵。

他在澄清中也补充，西马半岛一般都会把马来西亚人分成三大族群（华裔，马来裔及印度裔），其实这是不正确的，它不能代表沙巴州的族群情况。

对于沙巴而言，我们除了有华裔、马来裔及印度裔之外，也有卡达山裔、巴夭裔、双溪裔、杜顺及姆律等等，这些族裔应该要以“沙巴裔的类别”（Sabah Category）来区分，才能够更加突显沙巴多元民族的色彩，因此他促请修改所有的官方表格，这也能够提高沙巴人的地位。(14)