不奉陪无理及不实指控 陈泓缣否认种族主义指控

（斗湖10日讯）针对一篇题名为《强人牵引沙巴政治重组》日前在《当今大马》中文版发表的政治评论文章，遭沙巴民兴党署理主席达乐雷京指控作者陈泓缣是一名种族主义份子，陈泓缣今日回应表示，有关评论是其个人分析沙巴时下政局，并非以沙巴行动党秘书身份发表，更不是沙行动党的党文告。

达乐雷京日前在斗湖一项记者会上，指陈泓缣在《当今》发表题名为一篇文章里，称沙民兴党党魁沙菲益“扬起苏禄巴夭的风帆，成立沙巴传承党（党徽为帆船），航向茫茫政治大海上未知的前方。”

达乐雷京认为，陈氏此句实有嘲讽苏禄巴夭籍贯，证明火箭年轻领袖如陈氏实为种族主义份子，力促请陈氏向所有苏禄巴夭籍人氏作公开道歉。

沙巴行动党秘书兼斗湖斯里丹绒州议员陈泓缣今日回应表示，其撰写上述文章是以政治评论者身份分析当今沙巴政局，因此在撰写时加入了修辞和形容词在所难免，这些都是点缀，况且沙民兴党党徽是艘里巴里巴彩船，这是客观性的文辞形容，其本意并非是嘲讽或羞辱苏禄巴夭籍人氏。

陈泓缣在加入沙巴行动党之前，早在大学时期就已经是一名时事评论人，他经常在报章或媒体发表评论，从政后也常以个人名义，在纸媒及网媒发表政治评论。

有鉴于此，他促请达乐勿对其文章内容过度敏感，也勿过度诠释，假如他的政治评论文章对苏禄巴夭籍人氏有所冒犯，他愿意公开道歉，然而他的文章已被有居心人士无限上纲及放大，并且意图炒作，因此针对如此无理及没有事实根据的指控，陈泓缣表示不会奉陪。

他说，众所周知《当今大马》是我国最有公信力的网络媒体，任何抵触种族及宗教敏感的文章都不能在该网站上刊登，陈泓缣坚决否认本身是种族主义份子的指控，因为如果有关文章抵触上述两项原则，早就已被《当今》的编辑丢弃。

最后，陈泓缣玩味的说，对于那些没有政治意识形态的沙巴从政者而言，无论您是乘搭火箭还是彩船都是一样的，结果就是永远到达不了目的地，难道每当我们在党内遇到挑战或改朝换代不成功时，我们就要选择乘搭另一个交通工具吗？(14)