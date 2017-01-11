力争摒除货运繁文缛节 商会促提升码头效率

（本报斗湖10日讯）斗湖中华商会将向政府和海港总局力争摒除货运过程中各项繁文缛节及要求更多的码头工序私营化，以提升码头效率。

斗湖中华商会会长罗思辉今日表示，斗湖码头工作效率欠佳源自于管理不当、政策失败、官僚作风所致，种种的繁文缛节和细微问题最终累积成全面滞阻货运程序的大困扰，大幅降低货运效率更对本地商业进程构成直接和严重的打击。

为有效改革及改善海港局效率，罗会长也建议当局在码头工序上划分更多私营化领域，让更多的本地企业参与货运领域，进而提升效率以顺应现今分秒必争的商业竞争环境。

针对有关斗湖码头唯一正常运作的货柜吊肩自本月2日故障至今未有替代方案问题，斗湖中华商会也于今晨8时30分联同此间罗喱公会、报关行等相关业者与此间海港局进行对话会。

中华商会也借此向当局提呈5项课题：第一，斗湖海港局目前只有一部吊肩机正常操作，另一部需等候替换零件，致卸货作业效率减半。第二，码头道路严重破烂致作业车辆慢速行驶，同时提高意外机率。

第三，地磅用量超额，这是因为物贸地磅关闭后所有载货罗喱被转介到码头地榜所致，此举将造成码头内地榜出现大排长龙情况，商会建议重开物贸码头地榜以缓和使用需求量。

第四，周末无法发出FOT，这是因为码头官员休假致货柜被迫滞留，同时也造成商家无法在周末提货物流严重受阻。商会愿为周末加班的码头官员补贴加班费以缓和新年前夕提货紧迫的情况。

第五，码头关卡打印机损坏，致罗喱司机需改用人力填写货柜离开码头的表格，致码头往来交通进一步受阻。商会愿资助海港局购买新打印机以解决上述问题。

针对商会所提呈的5项课题，斗湖海港局经理苏巴佐逐一回应指，吊肩机维修工作经已展开，维修工程师于昨日自星加坡抵湖，唯零件需寄自德国，尚需时日。当局经向私人界租借替代机械暂时顶替，同时也获得120万令吉拨款维修2部吊肩机。对商会提之私营化建议，苏巴佐表示同意及上呈总局研讨。

另外，他也披露，日后凡发生吊肩故障，将对外公布租用私人吊车报价，以寻求私人界协助暂替。同时应报关公司要求，日后凡有机械故障滞阻货运，会在48小时内发出正式通知，以助报关、货运公司向顾客解释。

海港局码头内破烂不堪的道路经获得360万令吉拨款以全面重铺沥青，工程预算6个月后竣工。关于地磅问题，他也接受商会之建议，重新启用物贸码头地磅以缓和码头地磅求过于供所致的紧张问题。

针对商会要求周六加班一事，当局也承诺每周六加班4小时，以配合提货作业。对予商会捐赠打印机一事，苏巴佐欣然接受，同时披露经向总局申请新打印机，相信在两部印机同时使用下，将有助提高处理报关总的工时。

另外，苏巴佐也应商会要求，承诺往后每月测量码头海床深度，适时安排清理海床作业，避免海床泥泞阻碍船只靠岸问题再次发生。

罗思辉会长总结，相比州内各地码头，斗湖码头显得非常落后，私人界均愿予各项设施援助、政策争取，只望回复码头效率以确保本地商家不因码头没落而面对更昂贵的运费。(14)