单独上阵沙98国州席？ 火箭：达乐不能代表民兴党

（斗湖10日讯）针对沙巴人民复兴党（Warisan）会在来届大选，单独上阵73个州议席及25个国会议席的争议，沙巴行动党秘书兼斗湖斯里丹绒州议员陈泓缣表示，沙民兴党的对外党官方宣布应该以党魁即拿督斯里沙菲益的文告为标准，其他的党高层言论仅被视为是个人言论，不应该代表该党之整体。

陈泓缣今午在该党沙巴社青团团长洪诗杰等斗湖执委陪同下召开记者如此表示，如今沙巴反对党阵营仍未对议席分配事宜作最终定案，对同样是在野的沙民兴党而言，除了是该党党魁拿督斯里沙菲益的言论之外，沙巴行动党将不会过度关注其他民兴党高层的言论，他们的言论仅被视为是个人言论。

陈泓缣是针对沙民兴党署理主席达乐雷京一篇报导宣称，民兴党即将在来届大选单独角逐沙巴98个国州议席，今日作出回应。陈氏指沙巴行动党与沙民兴党的两党关系，不会因为达乐的言论受到影响，因为有关文告或言论不是由党魁所发出。

陈泓缣强调，沙巴反对党阵营是否能够促成1对1硬撼国阵，至今还是有正面且积极的发展空间，他对此表示乐观，沙巴各反对党之间的关系不应该恶化，沙行动党对各反对党包括沙民兴党的态度是友善及开放的，希望大家促成一个有能力对抗国阵的竞选团队，以便在来届第14届全国大选实现联邦及沙巴政权的改朝换代。

另外，针对沙民兴党署理主席达乐雷京及副主席之一王鸿俊，最近两天的新闻在报章都需要作事后的澄清，陈泓缣表示质疑，没有理由连续两天的报导都需要被澄清，这当中一定有故事，因此奉劝两位友党的政治同志慎言，以免让媒体朋友感到混淆。

他说，在还没有厘清究竟是记者还是从政者的错误之前，陈泓缣以本身是从政者的身份表示，从政者必须要秉持着正直诚实（Integrity）处事，不能够今天讲一套，明天又讲另外一套，更不要为了自身利益而典当了沙巴人民的未来。

据观察，沙民兴党目前有两个派系在角力，一派是赞成与希望联盟合作，另一派则倡议单打独斗，陈泓缣受询时回应称，“我不知道沙民兴党内部发生什么事情，我们也没有兴趣要知道，但我们希望沙巴反对党阵营能促成1对1对垒国阵，切勿因为个人私利典当了改朝换代的契机，这是非常不负责任的。”

据悉，沙民兴党副主席之一的王鸿俊较早时于报章表示，该党不会派代表参与沙巴希望联盟在本月8日在亚庇举行的的成立仪式，可是当天，沙民兴党党另一名副主席兼苏拉峇央区州议员拿督赵占山巴贡（Jaujan Sambakong），却出现在沙巴希盟成立仪式上，并且受邀上台见证沙希盟三党的签署仪式；还有另外4个本土反对党也派代表出席见证。

尽管如此，陈泓缣重申，为了实现联邦及沙巴政权的改朝换代，沙巴各反对党必须以大局为重，努力促成1对1对垒国阵才有胜算，国阵如今民调支持率非常低，国阵只靠两个法宝（选区划分不公及反对党分裂）来赢得来届大选，希望沙巴反对党不要分裂而断送前程，勿将沙巴人民利益当作个人政治赌注，这是非常不负责任的做法。(14)