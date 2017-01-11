国际佛光会湖分会 就职庆生岁末联谊

(本报斗湖10日讯)斗湖佛光寺举办国际佛光会沙巴协会斗湖大福分会及佛光第二分会日前举行2017-2018年新届委员就职典礼、佛光会员1月至4月份之会员庆生会、会员迎新会和岁末义工联谊会。

主办当局恭请如富法师为就职典礼监誓人，当晚出席的佛光会员皆衣冠楚楚，仪表端正。佛光人皆衣香鬓影；出席的寿星约计60人，共吸引了近200名佛光人及信眾。

佛光委员就职典礼由佛光山沙巴辅导法师，如富法师主持。斗湖两个分会的委员同时进行就职仪式及签名仪式。来自两个分会的委员共计26位，他们从如富法师手中接过委任状后，就肩负著荷担国际佛光会散播和平、欢喜、给人信心、给人希望的责任。

就职典礼过后是庆生会仪式。约计60位寿星出席当晚的盛会。如富法师带领大家诵念药师灌顶真言，寓意祈福消灾，福乐绵绵。接著是恭读星云大师生日祈愿文和献灯。祈愿灯的光明，照亮心灯、黑暗的角落，带来光明和希望，并指引前程。

如富法师给大家播放一首感人的歌曲，《含泪的感恩》；这首歌敘述一个孩子诞生时，生母所遭受的苦难，在生死的边沿徘徊的一刻，让人深深体会，生命的可贵及母亲的伟大。提醒大家要及时孝养父母，报深恩。法师也称赞大家，在生日时多吃素，不但报父母恩，也长养慈悲心和环保。

主办当局也热烈欢迎新加入3位佛光会员，希望他们透过做义工，了解热心奉献的意义，找到人生目标。会上，常住也獎励义工们在过去一年内的奉献和付出。还有锦上添花的幸运抽獎；在惜别歌声中，晚会宣告圆满结束。(14)