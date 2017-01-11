广泛宣传造成小矮象遇害？ 马西迪:将更严谨处理保育课题

(本报讯)广泛宣传加上具有独特象牙引杀机？州旅游、文化及环境部长拿督马西迪曼俊昨天称，这可能是沙比里婆罗洲小矮象于元旦前夕遭杀害的背后动机！

他在其部门圣诞节和新年庆典上直指广泛宣传并非好事，因为会招惹犯罪分子的关注。

“如沙比里小矮象五个月前被释放到西加麦森林保护护区，可能在广泛宣传下造成它遭杀害陈尸，故州政府往后在处理敏感保育资讯时会更加严谨。”

沙巴野生物局拯救小组是在去年十二月三十一日在上述保护区发现沙比里小矮象尸骨。

根据达瑙基朗研究中心的卫星显示，二十五岁的沙比里小矮象是在十一月二十日遇害，另一头四十岁小矮象尸骨是在距离一千五百公尺处被发现。

询及这两宗小矮象遭杀害案件的最新进展时，马西迪回应部门常务秘书拿督罗斯马迪会与警方调查此案。

对于沙巴野生物局上周五悬赏一万令吉缉捕猎杀小矮象凶手，马西迪认为调查队应该要往有助于解决案件的资讯角度思考，并在调查结束后才来作出公布。

他也呼吁人民有责任成为执法单位的耳目，保护本州的标志性野生动物人人有责。

另外，他称尽管沙巴旅游局去年初表示会减少二百万令吉开支，但还是有能力透过网上促销平台招徕更多海外游客，如中国、韩国以及台湾游客。(070)