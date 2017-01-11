慕沙：州政府确保投资项目顺利进行 沙巴是友善投资地

(本报讯)首席部长兼财政部长拿督斯里慕沙阿曼昨天形容沙巴是个友善的投资地点，强调州政府会尽最大努力来确保所有投资项目顺利进行。

他说，身为负责掌管沙巴贷款机构(SCC)的部长，他欣慰看到该机构这些年来取得平稳财务表现，尽管去年盈利稍为减少，但今天还是有能力移交八百万令吉股息予州政府；从2002年起共支付逾二亿三千二百万令吉股息予州政府。

“除此之外，该机构也展示出其企业精神，这些年来拨逾二千三百万令吉推行超过一百五十项企业社会责任计划，帮助无数乡村住宿、孤儿、单新妈妈中心等，我鼓励该机构和其他政府联营机构继续推行企业社会责任帮助有需要人士。”

慕沙是在主持沙巴贷款机构「三十五亿债券(SUKUK)加码计划及i-CASH个人融资计划」推展仪式致词时，这麽表示。随同在场者有州秘书丹斯里苏卡迪、州财政部常务秘书拿督哈山纳、大马银行主席丹斯里阿兹曼哈欣、沙巴贷款机构主席拿督曾道玲与首席执行员拿督冯裕强等。

沙巴贷款机构移交223万9800令吉 捐包括善中等6间学校

慕沙同时在仪式上见证冯裕强移交八百万令吉股息予州政府，由哈山纳代表接收；他也仪式上见证冯氏移交二百二十三万九千八百令吉企业社会责任捐款予六间学校，包括亚庇善导中学获得三十七万六千令吉用来兴建两间教室。

其他受惠学校有根地咬圣法兰西女子中学(四十九万二千令吉)、仙本那县苏曼迪岛国小乡村宿舍(三十六万二千)、担布南国中乡村宿舍(三十四万九千八百)，以及根地咬县克鲁布国小乡村宿舍与古达实巴央国小乡村宿舍各三十三万令吉。

提到沙巴贷款机构债券加码计划时，慕沙赞扬该机构成功从两年前的十五亿令吉加大数额到目前的三十五亿令吉，随著推出新加码计划，可帮助该机构省下大约三十万令吉成本，州政府会全力支持此计划，盼现有的有潜能投资者可以继续光顾此计划。

冯裕强希望新推出的「三十五亿债券(SUKUK)加码计划及i-CASH个人融资计划」产品，可以帮助客户有更大伸缩性的财务管理需要和有更好的未来财务策划。(070)