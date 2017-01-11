支持庇乡联会龙麒狮大团拜 道菲：场地费半价

（亚庇十日讯）州青年及体育部长拿督道菲对于发扬民族文化的活动大表支持，并认为沙巴州的文化及宗教节日庆典有助于促进多元种族社会的和谐。

他说，首相拿督斯里纳吉提倡的“一马精神”在沙巴州早已经根深蒂固，长久以来各族之间和谐融洽相处，不论种族和宗教都可以同坐一台饮食聊天。

“本州各种文化及宗教节日庆典更是深受各族民眾的大力支持，一同参与其盛，共襄盛举。这也是我们提倡民族和谐的途径之一。”

道菲以自己较早前出席斗湖举行的一项目教会圣诞节庆典活动时，和大家一同高唱圣歌为例。他说该首圣歌是他小时候在学校耳听能详的歌曲，所以能够朗朗上口，四十年来他还记得这首歌。当他和大家一同咏唱圣歌时，现场人士也对这名穆斯林部长能够高唱圣歌大表惊讶。

有鉴于此，他对于沙巴亚庇华人同乡会馆联合会每年举办的“新春龙麒狮大团拜”深表鼓励及支持，并认为可以吸引各族民眾参与，促进国民之间的了解与统合，同时希望类似的民族文化活动在未来持续举办。

道菲是今日接受来自同乡会的礼貌拜会时如此表示。同乡会总会长拿督黄小娟今日在署理总会长黄长水、秘书长拿督黄一鸣、理事颜湄莉及大团拜工委会秘书李书谊陪同下，前往礼貌拜会道菲，邀请部长出席当天开幕仪式及担任击鼓嘉宾。

除了应允出席当天大团拜开幕仪式之外，道菲为表示对这项亚庇区年度最大型的华人文化活动的支持，也一口答应给予租借场地费用五十巴仙的折扣。

新春龙麒狮大团拜暨文化村展将于本月十四日，假里卡士室内体育馆盛大上演。早上十时率先展开由该会属下十五乡团举办的文化村展览，今年的展览会主题为“茶道及传统糕点”，来宾届时可以透过展览摊位一览和试吃各华人籍贯的特色精致小吃。今年活动也首开先河，同场加演“旗袍小姐赛”。龙麒狮大团拜节目则在下午一时陆续展开，开幕仪式订在二时卅分举行。