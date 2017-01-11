杨文海：去年因违规泊车 逾2千车主被罚款

（本报讯）亚庇市长拿督杨文海昨日表示，亚庇市政厅在2016年已收回三百四十万令吉的罚款。相较于2015年收集到的四百一十万令吉，少了整七十万令吉。

他解释，收集罚款的罚金会下降的原因在于，执法单位已经把处罚行动转移至法庭处理。

“于2016年多达两千两百二十一名因违规泊车而遭罚款的车主已经被控上法庭，而在2015年只有一千一百一十四名违规停车的罚款者被控诉。”

杨文海出席假亚庇民众会堂举行的亚庇市政厅执法组升职典礼上致词时，如此表示。

典礼上有二十一名执法人员获得勋章成为检察官，而亚庇市政厅执法组主任阿都穆迪也在场见证。

杨氏透露，市政厅执法组于去年展现了优越的服务，因在接收公共投诉的八百三十九个案件中，已一一解决。

“此外，执法组也在去年向垃圾虫开出了一百八十八张罚单。其中有一百六十一名违例者被控上法庭。当然也包括拆除成功八百零四间的违章建筑。”他表示，市政厅将继续委派执法人员在亚庇市区到处巡逻，取缔违规泊车者、在禁烟区吸烟者、垃圾虫等，促民众遵守条例，把亚庇市区打造成清洁城市。

另外，他针对在市区仍有流浪汉和乞丐的事件发表声明说，市政厅一直以来都非常关注此事件，虽然是可以用法律行动来取缔他们，不过还有其他的方式可以教育他们，让他们觉醒，不一定要以强硬的态度对待他们。（030）