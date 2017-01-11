海南会馆下月12日 邀乡亲新春联欢

（本报斗湖10日讯）斗湖海南会馆丁酉年同乡新春联欢晚会将在今年二月十二日（星期二）晚上六时三十分于夜来香冷气餐厅举行，海南乡亲受促踊跃购买餐券参与其盛。

为了隆重其事，理事会经已成立一个由龙程盛理事为筹备主任，林美金理事为副筹备主任的筹备委员会。

昨天晚上也召开了首次筹备会议并成立了一个包括理事会，青年团，妇女组，天后宫值理会与海韵合唱团在内的筹备会。

筹备主任龙程盛表示，即日起将展开售卖餐券活动，希望同乡们大力支持，有意购买者，也敬请早日至电定购，以免向隅。

这项新春联欢晚会将暂定四十围台，包括十五围台名誉座在内。

普通桌每台十一个座位，名誉券则每台十个座位。普通券每张售价是四十令吉，名誉券则每台一千令。

斗湖海南会馆2017年新春联欢晚会，地点：夜来香冷气餐厅，日期：12.02.2017 （年十六），晚上6.30PM。

筹备委员名单：筹备主任：龙程盛。副主任：林美金。秘书：林明兴。副秘书：李喜霞。财政：林秀珠。票务主任：陆孔杰、黎美瑛、林日长、潘在琳。餐宴：龙程盛。新年日历贺卡及餐宴票：符基銮。幸运抽奖：冯锦芳、杨雅娟、林玉颜。节目：符翠芬、潘在琳。司仪：符翠芬。场地/音响/布景：林方轲、王琼侠。摄影：林方轲。新春大红包：林美金、林玉颜、李喜霞。饮料及柑子：林日长。招待：全体理事，青年团，妇女组，海韵，天后宫。

若有意购买餐券的同乡们，可致电：

(1)龙程盛主任，联络电话：017-867-8163。(2)林美金副主任,联络电话：013-881-2948。(3)会馆秘书处,联络电话：089–772648。(18#)