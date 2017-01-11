苏拉威西海7.3级地震 邮政大厦现裂痕 当局立即检查庇湖12幢大厦

（本报讯）菲律宾南部海域昨午的7.3级地震，造成53岁高龄的沙巴邮政局7楼出现裂痕。

沙巴消拯局昨日（10日）证实，随著地震发生后，当局派员查看该幢建于1964年的邮政大楼，发现七楼出现了轻微的破裂。

至于该幢高龄大楼是否仍然安全，有待工程局专家前往检测及发表结果。

据暸解，当局在昨午2时许地震发生后，检查亚庇与斗湖2地１２幢大楼看是否因地震出现裂痕。

这12幢大楼分别为亚庇的沙巴妇女大厦、旺旺山购物广场、依诺派大厦、旺旺山的沙巴经济发展机构大厦（SEDCO）、大马通讯大厦、明园酒店、公积金大厦、国家银行大厦、内陆税收局大厦、亚庇邮政局以及斗湖的联邦大厦。

无论如何，惟有邮政大楼的7楼出现裂痕而己。

此外，他指出，地震于昨午2时13分发生后，直至2时23分，当局透过MERS 999专线接获97宗拨电，在3分钟过后，当局出动消拯部队前往大楼检查。

本州多个地区感到摇晃 人们疏散出大厦防万一

（本报讯）菲律宾南部苏禄群岛苏拉威西（前西里伯斯）海域发生里氏7.3级地震，沙巴多个地区都感受到摇晃。

距离沙巴州仙本那镇466公里以外的苏拉威西海域于下午2时13分左右发生7.3级地震。

■东西海岸高楼摇晃

沙巴多个地区都感受到摇晃，无论如何，至截稿时止，没有接到任何伤亡或损坏报告。

除了斗湖、仙本那、山打根之外，本州西海岸地区的多处高楼大厦都感受到震动，在大厦内办公的许多职员纷纷都离开工作岗位，至空地集合以防万一。

山打根的联邦政府大厦、斗湖多幢高楼大厦、亚庇市沙巴电力有限公司大厦、州首长公署的依诺派斯大厦、时光广场及新闻局大厦等职员都感受到摇晃。

■沙电职员有昏眩感

在沙巴电力有限公司7楼工作的依斯迈说，他感到有些晃动，还以为自己头昏，一些同事也说感到头昏，才知道可能是地震，纷纷离开大厦。

无论如何，晃动消失并知道震央很远，他们才纷纷回到工作岗位。

气象局指出，震央是在距离仙本那约466公里的海域，没有引发海啸，整个沙巴都可感受到晃动。

2015年6月5日，兰瑙发生里氏5.9级地震，造成１８名攀爬神山的登山者罹难，登山路径遭到严重破坏。

于2015年12月21日，印尼发生6.2级地震，导玫致沙巴数地区出现震动。

由于受到印尼6.2级地震的波及，沙巴一些地区如斗湖、古纳、仙本那和拿笃也能感受到震动。

这场地震是在凌晨2点47分发生，其震央是在地下5公里深处，位于印尼打拉根市，但远在东北96公里的斗湖，却也感受到震动。（080）