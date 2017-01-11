迎新营A LEAGUE OF OUR OWN 津桥学院56生参与

(本报斗湖10日讯)斗湖津桥学院日前在校内举行了为期两天一夜（1月3日至4日）的迎新营，吸引了五十六名新旧生热烈的参与。今年的迎新营主题为“A League of Our Own”,寓意为创造属于自己的联赛。

学生会欲透过此迎新营，告诉新生们所憧憬的学院生活即将开始，在接下来的日子里都有津桥的学长学姐陪他们一起渡过、一起成长。筹委会费心安排各类精彩的游戏和交流活动，旨在协助新生早日适应及投入津桥校园生活，加强新旧生之间的交流，增进彼此认识。

在短短两天的时间里，学生透过不同的游戏，如“破冰游戏”、“国王与皇后之争霸战”、“四花之战”、“梦想之车”、“认识津桥”、“深夜惊魂”等，让大家从陌生到熟悉，打破彼此之间的隔阂，并且培养了良好的团队默契与凝聚向心力。活动期间，筹委会特别邀请两位校友，关智仁和钟淑仪，回校作分享。过程中，新生们积极地向两位校友提出各自的疑惑和问题，他们耐心地为学弟妹一一解答，气氛快乐融洽。

该校院长高清德表示，此营不但倡导学生们学习如何严于律己及训练其独立能力，同时也提升学生们的人际关系和培养团队合作精神。此迎新营是由学生会委员负责筹画和实行的，在顾问老师李家绮和杨以雯的从旁协助下，他们发挥所学的领导才能、沟通技巧和服务精神让活动更加多姿多彩，并从中获得宝贵的经验。

经过这两天一夜的活动后，蔡天忆和吴诗蔚分别膺选为本届的津桥先生和津桥小姐。迎新营终告圆满结束。

迎新营除了是学长学姐欢迎学弟学妹的到来之外，它更是一趟知识之旅，不仅了解学校事物，更是收获了满满的友谊。以下是一些学生对这次的迎新营留下的感言：

林俊良：这次的迎新营很有趣， 游戏设计得非常有创意，其他活动也很有心思，可说是获益良多。

黄雪莉：透过校友的分享，觉得津桥学院的生活多姿多彩，老师们也一直在提升自己的教学方法。非常羡慕校友毕业后有光明的前程， 我要向他们多多学习。

郑力源：津桥学院设备非常齐全，食物也很好吃。虽然玩了一整天很累， 可是还是玩得很开心。

吴思依：学长和学姐们都很友善。从这次迎新会中， 我认识了很多新朋友(14)