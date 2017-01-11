黄仕平促本土反对党 联手对抗国阵

（本报讯）“本土反对党应该要吸取上届选举的教训，不要固步自封，若不与全国反对党合作是无法在第十四届的大选胜出。大家需与希望联盟携手合作及商讨，以团队新形式迎击国阵。”

“上届选举，全国性反对党在沙巴得到百分之卅五的选票，而本土政党只有百分之五。举例，沙巴进步党孤军奋战，最终下场就是没有得到任何议席。奉劝所有本土反对党，要知道团结力量大，大家可联手共同对抗国阵。”

沙巴民主行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平昨日与行动党成员，在亚庇某酒店召开记者会时，这么指出。

另一方面，他奉劝沙巴人民复兴党，应把专注力投射在非反对党胜出的地区，例如担布南、东海岸等地区，并非在反对党已经占有优势的选区，尤其是华人选区里作战，这等于自己人打自己人。

据上届大选成绩显示，国阵在必打丹国会选区方面赢得超过1万7000多张选票，其他政党如行动党（8000多票）、立新党（2000多票）及沙巴进步党（1000多票）；实邦加选区，国阵以2万2000多张的多数票赢得该国会议席。行动党有超过1万3000多票，沙巴进步党（4700多票）及立新党分（1900张票）。

黄仕平促沙国会议员 动议撤回所得税法修正案

（本报讯）沙巴民主行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平昨日促请沙巴州25个国会议员提呈动议，并通过州内阁，力争撤回国阵在国会强推通过修正一九六七年所得税法令之法案。

他表示，虽然首长拿督慕沙阿曼发出文告反对修改所得税法令向非回教宗教团体征税，但为何本州的国会议员在前次国会会议，在面对修改法令表决时，没有反对？全都一面倒支持，事后事情闹到大了才觉醒与反对？

他说，既然知道自己的错误，那么民统党、团结党等国阵成员党的国会议员，必须要针对上述事件向沙巴的非回教宗教团体道歉，向人民负荆请罪，挽回错误。

“据消息指出，来临国会会议将在三月六日至四月六日进行，希望他们以实际行动与砂拉越国阵合作，争取撤回该修改法令。不要光说不做，要以行动来表示真心悔改的诚意。”

他与行动党成员在亚庇某酒店召开记者会时，发表上述言论。

他声明，“尤其是连产业盈利税（Property Gain Tax）及所得税都分不清的民统代主席兼联邦科学、工艺及革新部长拿督威弗烈丹高，就口口声声支持修改法令，更需要道歉，这等同于出卖其他宗教领袖，需要负上辞职的代价。”

黄氏指出，政府一路以来都不曾向年收入超过十亿的运输公司征税，却向非回教宗教团体开刀？他促请政府需慎重考虑是否征税的对象有所错误，不要再加重宗教团体的负担。

非法移民报告未了结即准备退位 黄仕平斥百林等同政治逃兵

（本报讯）沙巴民主行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平昨日表示，副首长丹斯里百林吉丁岸还未解决沙巴非法移民皇家调查委员会的报告，就将团结党主席交棒予署理主席拿督麦西慕，等同于政治逃兵，昔日英雄本色消失殆尽。

他说，“坊间有个说法，指百林吉丁岸将会放下担布南选区，移民至澳洲。而麦西慕也会从哥打马鲁都选区转战至根地咬或担布南选区，因为他在原本选区的势力已不复再。希望他们会出来否认这谣言。”

他表示，由于百林是非法移民皇委会技术委员会主席，沙巴非法移民皇家调查委员会报告也一而再，再而三的拖至今日无法总结，加上其选区（根地咬）仍有大马卡的问题存在，他依然无法向人民作出交代。

“如果百林继续做个政治逃兵，不将上述的事情做个了结和交代，我预测团结党在下一届大选，将不会得到好成绩。” 他与行动党成员在亚庇区某家酒店召开记者会时，如斯表示。（030）