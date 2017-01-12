中國國新辦首發白皮書 共促亞太穩定向好

北京11日訊】 在美國候任總統特朗普即將上場之際，中國首次就亞太安全合作政策發表白皮書。中國國務院新聞辦公室今日發表《中國的亞太安全合作政策》白皮書，指亞太地區形勢總體穩定向好，和平發展勢頭依然強勁，但同時仍面對很多不穩定、不確定因素；更指一些國家加大在亞太軍事部署，個別國家推動軍事鬆綁，恐怖主義及跨國犯罪等非傳統安全威脅日益突出，中國願與地區國家合作，共同維護亞太和平穩定的良好局面。

白皮書指，中美關係在2015年來總體保持穩定，並取得進展，中方願與美國新一屆政府秉持不衝突、不對抗及相互尊重的原則，推動兩國關係在新起點上取得進展。至於中日關係，白皮書則指仍存在不少複雜敏感因素，敦促日方妥善管控分歧，避免為兩國關係改善進展帶來干擾。

另白皮書又指，中國對南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權，中國堅持通過談判協商和平解決爭議，堅決反對個別國家為一己私利在地區挑動是非；對於侵犯中國領土主權和海洋權益、蓄意挑起事端破壞南海和平穩定的挑釁行動，中國將不得不作出必要反應。任何將南海問題國際化，司法化的做法都無助於解決爭議，相反只會增加解決問題的難度，危害地區和平和穩定。

據了解，美國近來致力落實「亞太再平衡戰略」，一直被外界是針對中國，而中美兩國近年在南海的軍事角力明顯加劇。此外，美國太平洋陸軍今年亦將加強與亞太國家進行廣泛演習，其中解放軍亦是演習合作對象之一。

中國外交部副部長劉振民在國新辦記者會上表示，中方尊重美國在亞太地區的傳統影響和現實利益，歡迎美方在亞太地區發揮積極、建設性作用，並願意與美國新一屆政府就亞太事務繼續保持溝通，探討合作，共同維護好地區和平、穩定和繁榮。