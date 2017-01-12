佛光寺128至226 新春平安灯法会

(本报斗湖11日讯)佛光山斗湖佛光寺以「名声天晓」为主题，于1月28日至2月26日春节期间举办为期一个月的新春平安灯法会。欢迎大众来寺礼佛、点灯祈愿，亲临法会，共同迎接新年。大家到佛光山欢喜走春，祈盼您将吉祥、智慧带回家。祝福您「名声天晓，吉祥平安」。

今年（2017）适逢丁酉鸡年，「佛光山斗湖佛光寺2017年春节平安灯法会」将于1月28日至2月25日(农历正月初一至二十九)热闹登场。在为期一个月的鸡年平安灯会中，以星云大师题写春联贺辞 – 「名声天晓」为主轴，意喻鸡啼一声天下晓，祝福大家人生奋起飞扬，声誉远播。佛光山斗湖佛光寺准备了中国佛教传统的过年吉庆活动。届时，佛光山法师将带领大众以一连串的除夕辞岁普佛、烧年香、初一礼千佛法会、献灯祈福、抄经等活动，以及佛光山特有的平安茶及如意斋；让大家感受到“名声天晓，和谐安乐”的新年愿景。

佛光山斗湖佛光寺的义工菩萨已经开始布置道场，殿内外已开始高挂春节平安灯，一片喜气迎新春；盏盏灯上也高挂著大眾虔诚的祈福。

佛光山斗湖佛光寺也在来临的1月27日（除夕夜），欢迎大众前来参加晚上11时的普佛辞岁、烧年香及1月28日（大年初一），上午10时的新春礼千佛法会，上供。常住也准备新春吉祥结缘品给来寺的拈香礼佛者结缘。

大年初一，11时30分的新春平安吉祥午斎，佛光师姐们也精心烹煮12道新春年菜与大眾结缘，希望带给大众欢喜、平安。佛光山斗湖佛光寺法师、佛光会的督导、会长、委员、佛光信徒、佛光人也将在现场向大众拜年，福禄寿喜，欢庆年年。

春节期间设有新春平安灯（一个月）、光明灯（全年）、供斋、佛前供灯、十供养等功德登记 。届时，欢迎阖府莅临，拈香祝祷，同沾 法益！ 欢迎来电斗湖佛光寺 (Tel: 089-777566)询问新春详情。(14)