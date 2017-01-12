只为一碟宫保虾蛄 煮炒档爆发流血冲突

（大山脚11日讯）一碟宫保虾蛄（螳螂虾）引发菜刀、酒瓶、酒杯、椅子乱飞，数名酒客与煮炒档业者酿肢体冲突，血溅四处，业者及1名酒客蒙受重伤送院治疗。

这起事件是于周二晚上10时22分，在武吉敏惹千万轻工业内一家煮炒档发生。据了解，事发时已接近打烊，约7至8名喝得醉醺醺的印裔当时点了一碟虾蛄肉。

投诉辣椒干多过虾蛄肉

上菜后一名50岁酒客投诉辣椒干多过虾蛄肉，于是责骂煮炒小贩，小贩不服气于是与酒客口角，粗口成章。

接着一群酒客拿起桌椅，酒瓶及酒杯抛向煮炒业者，为了自保该名业者到厨房拿出菜刀抵抗，混乱中有关业者头部及背部被酒瓶砸伤，血流满脸，而印裔酒客则脸部皮开肉绽。

这起争执被附近的民众遏止，才没酿出人命。受伤的业者及酒客较后各自被其友人送往诗布朗再也医院治疗。

现场所见，除了档格周围一片凌乱，酒瓶碎片四处、地面血迹斑斑、档格染血外，外面的道路也可见摔坏的椅子，头盔等。

业者酒客伤势稳定

威中警区主任聂罗斯助理总监证实此案件是因一碟菜肴的辣椒干导致，50岁酒客及53岁煮炒业者经治疗后，情况稳定，目前扣捕2人做进一步调查。

他说，鉴证组警方现场搜获23件证物，包括血液、利刀、酒瓶及手机。

他披露，50岁印裔酒客是名承包商，拥有2项刑事罪案（抢劫）记录，他左脸颊、下巴、左胸膛及左膝盖受伤。“53岁煮炒业者则没有犯罪前科，他头部的伤口需要缝针，脸部及背部也多处受伤。”

此案也涉及另外7名年约20余岁的印裔男子，他促这批潜逃中的印青到警局协助调查。他也证实事发时50岁酒客及7名印青在醉酒状态。警方援引刑事法典第148条文（暴动中持有武器）展开调查。