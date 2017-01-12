台湾复兴航空股东会通过解散案 员工股民抗议

(香港中通社台北11日电)台湾复兴航空11日召开股东临时会，讨论解散案、撤销公司股票公开发行案及员工资遣方案。会中快速投票确定解散案后，其余两案也随即通过。董事长林明升会后在护卫下从后门走出，搭乘运钞车离开。依台湾证交所规定，公司将在2月2日下市。

当天开会前，场外就已经聚集约50名工会成员到场抗议，认为公司对工会诉求置之不理，且态度强硬。员工并引发冲突，有成员企图闯入，遭警方抬离，其中1人依法送办。而场内的小股东也炮轰林明升肇事逃逸、无能无耻。

股东会由林明升亲自主持，在内外压力下，公司仍强势表决，且限定投票时间仅有3分钟，有些股民还无法投票，公司便已宣读投票结果，强势通过解散一案，随后下市及资遣方案也随之通过。小股东高喊“坑杀股民、反对投票、会议无效”。

会中，复兴航空也选任苏松辉、律师李岳霖、会计师姚文亮担任清算人。未来将尽速与公司经营团队交接了解掌握公司现况，并遵守法律规定进行后续公司清算程序。

劳工代表会后抗议，小股东们遭阻挡不得投票，无法行使权利，过程非常不公平。工会理事吴崇华直指，股东会与投票无效，将搜集相关事证后，向法院提告，主张股东会无效。

复兴航空则于会后发出新闻稿指出，为求在股东会前促成劳资双方协商的成功，林明升与执行长刘东明，再度与企业工会代表会面恳谈，劳动部金士平科长全程亲自参与。复兴航空表示，兴航已努力至最后一刻。很遗憾最终仍未能在股东会前与工会达成协议。

作为台湾首家民航公司，复兴航空近年来因两次空难重创，去年11月宣布停飞，董事会之后决定解散公司。（完）