告別演說重提「改變」 奧巴馬：我們做到了

(芝加哥11日綜合外電報導)美國總統奧巴馬八年任期將屆,今天上午在芝加哥發表任內告別演說。奧巴馬以「民主」為主軸,細數任內政績,談及未來前景,最後以「我們可以,我們做到了」為演說劃下句點。

奧巴馬開場後感謝所有的支持者,隨後談及八年來的重要政績,包括創造就業,古巴關係、逮捕911恐怖攻擊幕後首腦、健保改革方案等,並將這些成就歸諸美國人民。他表示,與八年前相比,美國已經成為更強大、更好的國家。他也表示,卸任在即,期盼政權和平轉移,一如當初布希把政權交到自己手中,這是民主的真諦,也唯有如此,美國才能繼續面臨未來的種種挑戰。

談及「奧記健保」,奧巴馬認為即使新政府揚言推翻他任內提出的平價健保,「如果有更好的政策,我願公開支持」。對於氣候變遷,他表示,過去八年來美國已減少對外國能源的依賴、增加使用再生能源。解決氣候變遷的最佳方案或有爭議,但不能否認這個問題。

隨後奧巴馬論述種族、族裔平等,也再次強調民主的重要。他並提及,美國在全世界的影響力高於中國、俄羅斯,是因為美國不會恃強凌弱。他並鼓勵民眾參與政治,重建美國民主制度。

演說尾聲,奧巴馬感謝家人、幕僚,最後他引用八年前的競選口號「我們可以!」(Yes We Can!),以「我們可以,我們做到了,我們可以」(Yes We Can. Yes We Did. Yes We Can)為這場演說總結。

感謝妻女支持 奧巴馬流男兒淚

美國總統奧巴馬周二在芝加哥發表告別演說,期間向妻子米歇爾、兩名女兒,以及多年好拍檔的副總統拜登衷心致謝。當他提及米歇爾時,更罕有地按捺不住激動的情緒,當場流下男兒淚,要用白手帕拭淚。

奧巴馬直呼米歇爾的名字時,台下觀眾隨即爆出一陣歡呼,並站立鼓掌致敬。奧巴馬指米歇爾於過去25年,不但是他的妻子、孩子的母親,更是自己的最好朋友,讚揚她有魅力又幽默。說到這裏,奧巴馬一時感觸,拿出白手帕抹眼淚。有眼利網民則發現,台下的米歇爾向奧巴馬以口型說「I love you」(我愛你)。

奧巴馬之後提及兩名愛女馬利亞及薩沙,他說:「你們已經長大,成為了不起的年輕女子,聰明又美麗,但更重要是友善、體貼及充滿熱情。你們輕易應付多年來在鎂光燈下成長的壓力,我對於成為你們的父親,感到非常自豪。」

最後,奧巴馬形容拜登是「最好的選擇」,他說:「你是我成為總統提名人後,挑選副手的第一人選,你是最好的。因為你不但是偉大的副總統,更重要是我多了一名兄弟。」奧巴馬演說完畢後,米歇爾、馬利亞及拜登伉儷上台與奧巴馬擁抱,並向觀眾揮手致意,奧巴馬幼女薩沙則未有出席。

不捨奧巴馬

民眾高呼再做4年

隨着告別演說落幕,美國總統奧巴馬的任期亦步向完結,但民眾仍然對這位親民的黑人總統「念念不忘」。大批民眾在嚴寒中排隊輪候免費門票,在演說期間有人高呼「再做4年」(four more years),已經盡展美國人對他的不捨之情。

奧巴馬步入場地時,伴隨而來的是熱烈的掌聲與歡呼聲,面對民眾高聲要求他連任,被打斷的奧巴馬只能苦笑表示無能為力。與此同時,奧巴馬於twitter留下的感謝推文,不斷有網民寫下各種感謝的字句,祝福他與家人未來生活順利。

演說發表地芝加哥亦是奧巴馬政治生涯的起點,當地民眾爭相購買免費派發的演說入場劵,價格甚至被炒至每張逾千美元。居於喬治亞州的卡洛斯在演說當日下午臨時決定,花194美元買機票前往芝加哥,親自到場以示支持。

曾是奧巴馬鄰居的塞佩達(Adela Cepeda)表示,雖然過去8年,因奧巴馬到訪令當地不斷出現路障及特工,但她從未視這些事為問題。她說:「奧巴馬即將卸任,對我來說才是真的壞事。」