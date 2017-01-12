富家女遭2匪掳走 公众追逐匪车救肉票

（吉隆坡11日讯）男子因嗜赌及欠下大笔债务，铤而走险，与同伙在策划一个月后，绑架一名乘车回家的28岁富家女，企图勒索500万令吉赎金，见义勇为的公众分乘交通工具与匪车展开4公里追逐战，迫使两名绑匪途中弃下肉票，匪车较后失控撞树起火，2匪受伤当场被公众擒获！

警方揭发，两名华裔绑匪分别年龄26与27岁；无论绑架得逞与否，他们都已安排“后备计划”，作好万全措施。

警方也不排除，绑匪若无法取得赎金，不排除会撕票，杀人灭口。

这宗惊心动魄的掳人案，是周二傍晚6时30分，在雪兰莪州双溪毛糯Sierramas乌达马路一间国际学校建筑物前发生。

据了解，这名单身的肉票，是在父亲位于双溪毛糯新村的窗帘厂担任经理，她的地址是在双溪毛糯某高尚住宅区居住，距离案发地点不到两公里，不过，记者依址了解，被告知事主等人迁离已一年左右。

双溪毛糯警区主任阿兹警监周三在记者会公布案情，他说，肉票与女佣共乘宝马房车，从工厂返回住家途中，遭到一辆白色日产客货车拦截，肉票遭绑匪强扯出来，复推入客货车内，以绳子捆绑她的双手。

他说，绑匪乘车离去朝瓜拉雪兰莪路往双溪布隆方向行驶；由于肉票被掳时高喊求救，以及有目公众目睹案发过程，因此有十多名公众分乘轿车与摩托车，一路追逐。

他指出，绑匪事机败露，被迫在当地一间商场附近，将肉票推下车弃在路旁后，继续逃逸，惟在双溪布隆一个团弯处失控撞到大树，复起火燃烧。

“绑匪受伤被公众擒获，车内的东西也在起火前及时被取出来，巡警较后到场调查，并把受伤绑匪带走。”

阿兹说，肉票的双手有被捆绑痕迹，以及身体有跌伤的痕迹；两名绑匪身的头部、手部与身体背部受伤。

他说，警方援引刑事法典第365绑架或拐带，蓄意秘密及非法禁锢他人条文，调查此案，疑犯已被带往法庭申请延长拘留。

赌博输钱欠高利贷 绑匪与同伙策划绑架案

警方揭发，其中一名绑匪是在澳门赌博输钱，以及在本地欠阿窿债务，而铤而走险与同伙策划这宗绑架案。

阿兹说，绑匪与肉票完全不认识，绑匪作案前已事先跟踪肉票一个月，掌握疑肉票行踪后，伺机作案。

他说，绑匪分别来自士拉央与峇都急，从事电器工友与冷气维修员，皆没有前科，接受尿液检验时证实没有吸毒。

他指出，其中一人因涉及欠下债务，而与同伙联手绑架肉票。

另一方面，他说，绑匪乘坐客货车逃逸过程中，曾与一辆摩托车发生碰撞。

询及绑匪身上出现被指公众殴打而造成的时，阿兹否认此事，并指这是在车祸中受伤所造成的的痕迹。

有关客货车有被烧的痕迹，有消息是是有人放火焚烧，阿兹表示，有待消拯队鉴证组人员调查。

来自消拯队的消息指出，初步调查客货车是客货车自行起火所致，惟仍需要进一步调查才能知道事实。

备好“事败”潜逃费 作案前已下重本

绑匪在策划这宗绑架案前已下重本，包括使用失车、假车牌、事先写好的勒索字条、小刀、绳子，以及若失败后的一笔“著草”费。

同时，绑匪也使用一个大型行李箱，以便得逞后装下身型瘦小的肉票；因此警方不排除，绑匪打算若无法取得赎金，将撕票的可能性。

阿兹说，警方是根据匪徒的口供，以及在匪车内寻获的各种作案工具，相信匪徒除了掌握肉票行踪，也在作案前的逾15小时前，即周二凌晨3时，在首都增江地区，偷窃一辆白色日产客货车，作为掳掠肉票的交通工具。

他说，绑匪在失用失车后，还安装伪造车牌，以防被认出是失车。

他指出，警方也搜到一张以华语书写的勒索信。

根据他在记者会出示的勒索信写上：“绑架，跟你借五百万。钱一拿到保证放人（活的）如果报警，我们感觉到危险，我们会选择撕票逃走RM5,000,000”。

另一方面，警方在车内发现逾千令吉现金，阿兹表示，这是绑匪预防万一作案失败的话，这笔钱就用来充作暂避风头的费用。