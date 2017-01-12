广州海关破获50亿元油品走私案 涉案油品逾百万吨

（中新社广州11日电）广州海关11日通报，该海关日前成功破获一宗通过伪报原产地方式走私轻循环油大案。截至目前，已查证涉案团伙涉嫌走私进境轻循环油107万吨，案值达50.8亿元（人民币，下同）（約33億令吉）。

“轻循环油”是原油生产的中间循环物料，主要用于大型机械、矿山、船舶等燃料用油，经过加氢脱硫等可加工成柴油。根据中国-东盟自贸区优惠贸易协定，产于东盟成员国的轻循环油进口中国时享受“零关税”的优惠税率。

2015年底，广州海关缉私部门接到举报称，某国际贸易集团旗下东南亚某国子公司的高管殷某等人，与内地货主勾结大量走私进口轻循环油。海关缉私办案人员通过调取数据发现，承运这家公司轻循环油的船只的航行轨迹迂回曲折。

涉案船只都是在韩国、马来西亚等地加载货物后，再绕经菲律宾苏比克湾停留，最后开往中国广州南沙或国内其它口岸报关进口，向海关申报的货物原产地为菲律宾，享受中国-东盟自贸区协定优惠税率，具有伪报原产地走私轻循环油的重大嫌疑。

2016年5月初，一条长期为涉案公司运输轻循环油的油船在马来西亚加油后，取道菲律宾苏比克湾再开往中国，5月12日左右停靠在广州南沙港。5月14日，涉案主要犯罪嫌疑人殷某于北京首都机场入境。5月15日凌晨，广州海关出动警力一举抓获以殷某为首的9名涉案人员。

根据海关资料显示，涉案公司年均向中国内地进口销售轻循环油逾百万吨，是一条名副其实的国际能源贸易“巨鳄”。

经查证，通过伪报原产地的方式，涉案走私团伙将非东盟国家货物伪装成东盟国家的货物，以适用中国-东盟协定优惠税率，达到偷逃税款、获取非法利润的目的。2014年11月至2016年5月期间，涉案公司共涉嫌走私轻循环油107万吨，案值50.8亿元。（完）