张氏下月26日年会 会员受促拨冗出席

(本报斗湖11日讯)斗湖清河堂张氏公会将在二月二十六日(星期日)上午十时于该会会所召开2016年度（第23次）会员常年大会。

该会秘书吁会员届时拨冗出席以共策大会顺利进行，任何会员如有提案，请于二月十六日前，以书面提交会长或秘书处，以便列如议程讨论，同时促请会员如有积欠年捐或福利金者，请于缴清，以免丧失有关会员的权益。

以下为大会议程:1。会长致欢迎词。2。覆准前案（2015年度会员大会记录）。3。检讨前案（2015年度会员大会记录）。4。秘书会务报告（2016年度）。5。财政报告。6。讨论提案(若有)。7。会员演说（限5分钟）。8。自由餐。9。散会。

任何询问可联络电话：会长仕生 016-8302076 。 署理会长鸿强019-8136877。副会长顺明019-8830109 。秘书长国祥0198506018 。 财政仕文0168263232。(14)

清河堂张氏公会 二月十新春联欢

(本报斗湖11日讯)斗湖清河堂张氏公会青年团主办妇女组协办的新春联欢会将在二月十日（年十四 ，星期五）晚上七时于该会永久名誉拿督公贤局绅别墅（门牌777丰景园）举行。

当晚将宴开三十五席，晚会节目有自选卡拉OK演唱、舞狮表演、燃放烟花，舞蹈表演、财神爷派发红包和糖果于小孩、幸运抽奖等。当晚餐券分普通券及名誉券，普通券每张五十令吉，一台则五百令吉。

有意购券者请联络各理事，青年团团长衞平019-8836468，妇女组主任裕燕019-8046888或票务主任国祥0198506018。

主办当局已成立一个以卫平为首的筹备委员会目前正积极进行筹备事宜。以下为筹委会名单:主任：衞平。副主任：翔杰、裕燕。总务：伟梁。秘书：国祥。财政：廷溥、仁忠。票务：国祥。宣传：育文。布条：智勇。场地、舞台：翔杰、智勇、瀚文、伟明。司仪：先平、畯强。招待：妇女组、青年团、理事。善后工作：理事、青年团、妇女组。