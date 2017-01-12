砂出现领导真空 刘镇东：影响大选

（槟城11日讯）阿德南骤逝全国震惊，朝野政治人物均通过推特、脸书等向家属致哀。柔佛居銮国会议员刘镇东则预料，其离世将给即将开打的全国大选和355法案，带来重大影响。

“我很震惊，这就是给大马政局带来一个大地震。砂州出现的领导真空，会给大选带来影响。”

他说，本身对阿德南骤逝深感悲痛，并向家属致哀。他评价阿南德为一名非一般的政治人物，在他过去几年领导下，让砂州在非一般的政治时刻，激发砂人的砂州精神。“他的领导风格坦率和具启发精神，他离开将牵动国家新政治发展。”

另外，砂州人联党主席沈桂贤、青年与体育部长凯里和其他人，均在午后通过推特和脸书向阿德南家人及砂州人民致哀。

阿德南出生于1944年，2014年2月28日泰益玛目卸任砂州首长后，成为新首长而掀起“阿德南效应”。阿德南于去年5月领军砂州国阵出战州选，取得大胜。

砂土保党权斗将起 潘永强：接班人谁属引关注

（槟城11日讯）砂拉越首长阿德南周三逝世，享年72岁。“阿德南热”（Adenan Fever）骤成绝响，政治评论人潘永强认为强人离世，预示砂州土保党权斗将起。

只是，潘永强接受《光华日报》访问时不讳言，阿德南骤逝引起全国轰动，但人们无需过份评估阿德南离世，于全国政局造成的冲击，因为砂州真正的“主事人”，仍是州元首泰益玛目。“实际上阿德南虽接班，但泰益玛目一直以来仍是土保党的灵魂人物，左右着砂州政局变化。”

他指出，阿德南上台以来，个人作风于砂州人民而言，比泰益玛目亲善，能说会唱（多次在公开活动展歌艺）同时，更以砂政府承认统考和拨款华校等政策，虏获民心。“这不但是砂州人民折服，就连西马华裔也对他的作风，赞赏不已。”

但亲善作风背后，他强调泰益玛目仍是主要的方向主导。因此，阿德南离世首先引发的，将是土保党内的权力接班问题，“谁”会是泰益玛目下一个钦点“继承人”。

他认为，土保党内的权力更迭、是否掀起激烈派系斗争，更叫人关注。不过，很大可能逃不过州元首的安排。只是，于砂州反对党尤其行动党而言，或许减轻了压力。

“去年的砂州选举，阿德南个人效应掀旋风，让砂州行动党受重挫。这样的强大对手离开，于政治上是减低了冲击压力。”

不改变与中央微妙制衡

潘永强预料阿德南骤逝，不会改变中央政府与砂州的微妙制衡。个人深信土保党下一个接班人仍将萧规曹随，维持申张砂州自主权、争取更多权力下放的立场。

“西马巫统自308在野阵营崛起后，便处于弱势，有必要仰赖东马助力。首相拿督斯里纳吉自505选举后，东马政治地位重要性，更与日俱增。”

他说，土保党已从去年州选中明白，只有继续争取砂州更大自主权，才能在砂州维持和巩固政治优势，取得民心。他被询及，阿德南去世会否影响国阵即将在下次召开的国会，推动的355伊法法令时强调，东马不会因一名领袖去世，改变宗教和种族上的立场。