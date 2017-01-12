紫瑜阁周日举办 新春义卖暨联欢晚会

（本报拿笃记者11日讯）拿笃德教会紫瑜阁妇女组配合迎接2017丁酉农历新年，将于本星期日（15日）上午11时开始在拿笃紫瑜阁关亚喜礼堂举办“新春义卖会”及联欢晚会活动。

据悉，紫瑜阁新春义卖会筹备工作已进入最后倒数阶段，义卖会固本刻下正在热卖当中，希望各界社会人士大力响应支持。无论如何，义卖会固本也可在义卖会当天在现场购买到。这项新春义卖会将在当天早上11时开始推售各种美味食物，包括应节年饼、雪糕、饮料等直至卖完为止。据指出，当天中午开始在礼堂将推出“才华洋溢、大家来转运”抽取新年红包环节，负责人方俊权说，当天凡持有参加券者，可上台呈献才艺表演或歌唱，在演绎完毕后将可在布告栏上随意抽取一个内有现金的新年红包，分别由RM5至RM300不等。至于“新春才华洋溢”的参加券每张30令吉仍发售中，目前已所剩无几，有意参加者受促请把握机会，可及早联络主任方俊权（010-9319478），沈美媚（013-5504278）或黄德雄（010-9318083）。

另一方面，义卖会当晚7时该阁将在举办新春联欢晚会与来宾们共度欢乐时光，节目除了歌手呈献新年歌曲，紫瑜阁德育班学生呈献精彩舞蹈外，压轴节目便是邀请到客家公会麒麟团表演，紫瑜阁醒狮团和育才校友会醒狮团也将在广场献艺呈献高桩采青表演，故此预料届时必有一番盛况！（31）