育进红包大会串暨采总青 25日筹款提升校内设备

(本报斗湖11日讯)为了筹募建校基金，斗湖育进公学定于1月25日（星期三）在育进礼堂举办“丁酉年新春红包大会串暨幼狮采总青”筹款活动。

育进幼狮团将在该活动中，以一颗颗爱校的心，一滴滴苦练的汗水，为该校综合大楼内部设备筹款。

育进公学郑莉云校长表示，该校作为与时俱进的教育单位，因应时代发展之需求，于2014年发动筹建综合大楼运动，获得了各界人士的大力支持，建筑工程目前正在如火如荼进行着，预计年底竣工。惟为了添设综合大楼的内部装置，该校决定于上述日期举办采青筹款，盼能填补物价上涨所形成的巨大差额，希望善长仁翁给予大力支持。

育进幼狮团负责老师曾繁彬指出，这是育进幼狮团成立不足一年以来的首场采总青演出，所讲究的不单单是苦练而成的技术，而是出于孩子们爱护学校的那股热诚。

他表示，该校幼狮团注重团队合作和纪律表现，除了为校筹募经费之外，也包含传承中华文化的精神和意义。他深信，本次采总青筹款活动能充分体现出华文教育对学生品德和纪律的塑造，是为成人成才教育理念的一项指标。

与此同时，郑莉云校长希望通过采总青筹款活动能鼓舞幼狮团士气，延续自强不息的精神，为学校建设发展及传承醒狮文化艺术而努力。此外，郑校长亦不忘至关重要的“幕后推手”——艺术文化体育会的几位爱心教练乐意在每逢星期一至星期五晚上8时至9时30分于育进公学旧校址额外给予孩子们义务的教导及交通接送。这些无私的付出，将带来美丽的蝴蝶效应。

育进公学董事长沈宝发局绅表示，华教是根，再难也要永续发展；孩子是苗，再苦也要培育成长。鉴此，希望斗湖区热爱华教的各界善长热烈响应，慷慨解囊支持育进公学的建校计划，以惠及莘莘学子。

育进公学的孩子们可于1月25日之前将爱心款项交给班主任。有意捐献者，欢迎联络：育进办公室089-713284或郑莉云校长 016-822 5292。(14)