遼寧號進台西南防識區 嘉義F16戰機急升空

【台北11日訊】 解放軍遼寧號編隊昨晚據報接近台灣海峽，台軍一度出動F16等戰機嚴密監控，並保持警戒。台灣的國防部今日表示，遼寧號航母編隊今早7時進入台西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；並於今日中午12時通過廣東汕頭外海，繼續在大陸沿海向北航行。美方則稱，將繼續密切監察區域的形勢發展，又敦促各方採取有成效的對話，避免出現破壞穩定的行動。

據台國防部發言人陳中吉表示，國防部稍後會說明遼寧號的位置，而國防部長馮世寬亦坐鎮國防部指揮。另有台灣傳媒拍到，F16戰機今早已從嘉義空軍基地起飛。至於有指多架經國號（IDF）戰機在台中清泉崗基地降落，台軍方則澄清是例行訓練，與遼寧號無關。

台總統府表示，蔡英文於今早10時許，分別致電台國安會副秘書長陳俊麟及國防部長馮世寬，主要是聽取有關大陸艦隊的最新動態，包括國防部目前相關偵監及其他最新應對措施。

至於外界認為解放軍此舉是對蔡英文的恫嚇，國台辦發言人馬曉光回應稱，從去年12月24日開始，解放軍海軍遼寧號航母編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，是根據年度訓練計劃所進行的。至於是否對蔡英文的恫嚇，馬則表示他「無法證實」。

美國國務院副發言人唐納今日表示，美國不願見到武力展示或任何形式的緊張關係升級，強調美國的整體策略是要降低亞太地區的緊張局勢。

另外，美國務院東亞暨太平洋事務局發言人Grace Choi補充說，美國將繼續密切監察區域的形勢發展，對大陸海軍近來的行動，美國沒有個別評論，但會繼續觀察大陸在地區正進行的一系列軍事活動。她強調美國的根本利益是兩岸關係的和平穩定，美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀的行動，並會敦促各方採取有成效的對話，避免出現破壞穩定的行動。