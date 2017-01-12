韩沙：相关案件去年增逾45% 今年加强打击贩毒案

（本报拿笃记者11日讯）拿笃警区主任韩沙阿末助理总监指出，拿笃在2016年的贩毒罪案率与2015年相比之下明显升涨至45.05%，警方于今年必须采取更加有效的方案来打击贩毒罪案。

他指出，根据肃毒组统计报告显示，2016年的贩毒罪案共91宗，而在2015年仅有50宗，明显增长了45.05%，而2016年内被逮捕的罪犯达110人，而2015年只有逮捕75人。

他说，除了上述贩毒罪案之外，对于毒品的需求量也见有提高，在2015年只有339名吸毒者逮捕，而2016年则有520名吸毒者被捕；吸毒罪案于2015年有293宗，而2016年则有466宗，罪案率提高了37.12%。

韩沙阿末今日在拿笃警察总署常月集会活动上致词时，如是表示。

此外，他指出，对于刑事罪案方面，2015年与2016年的刑事罪案统计分析指出，2015年的刑事罪案共374宗，而2016年共有337宗，证明拿笃警方成功减少了37宗罪案，即减少9.89%刑事罪案率，此数据也超越了大马皇家警察总部所设定的每年减少5%刑事罪案率的关键绩效指标。

接着，至于暴力罪案方面，韩沙阿末表示，此方面的罪案大致上也有所减低，2015年的暴力罪案共107宗，而2016年只有78宗，相等于达致75.64%的破案率。

另一方面，他续指，2015年的摩多车偷窃案共有79宗，而2016年则有58宗，此数据也显示两年的摩多车偷窃罪案相比之下减少了21宗。此外，在2016年期间共有337宗案件获得调查，其中185宗成功侦破，破案率达54.9%，共232名不法之徒被控上庭。（19）

拿笃警局常月集会 韩查：已拟定原则架构 续致力降低笃罪案

（本报拿笃记者11日讯）拿笃警局今天早上举行2017年首次常月集会，升国旗唱国歌后，警区主任韩查阿末助理总监与各阶层警员一起宣誓效忠，韩查也检阅了一支由警察各部门组成的仪仗队，过后颁赠獎状予服务有功警员。

警区主任致词时称，其本人已为警区今年设订「原则架构」，如比通过准确的情报提升执法行动，通过时事多媒体来提升警队意识达更辉煌的程度，通过规划后推行更亲民及运用宗教道德元素的「社区警务活动」，以助维安、破案及交警的成效，提升警队诚信及纪律。

他呼吁部属关注全国警察总长丹斯里卡立于上周五（6日）通过「电子传播」（e-Siar）给全国同袍新年献词的训话内容，所强调的三个关注焦点即，i）通过有效的防范及调查效率，来控制及阻遏社交媒体的犯罪活动， ii）迈向「现代化警务」目标来提升所提供的服务素质，iii）加强警队符合性指标及诚信。 2017年三个关注焦点， i）通过国内外机构及「智能协作社区」，来加强罪案的防范和调查效率，ii）加强警队的诚信及通过「人力资源发展管理」来提供更好的服务，iii）通过国内外相关执法单位的合作关系，来打击尤其是毒品及商业犯罪活动。

他对部属也有要求，即为「快速与确准」，这也是其今年对部属要求达到的口碑。因此，希望其部属各警官警员能齐心合力，达到这个目标，并无时无刻地为社区民眾提供更舒适及更好的服务，进而保障社区的安宁及建设得以维持下去。警区各项成果，其中主要为刑事组、肃毒组和交警组，以去年2016年与2015年两年的对比，都有显著的成果，其中罪案率之下降达9.89%，突破了武吉阿曼总部所设订「关键绩效指标」的5%。在肃毒组的表现方面，无论是侦破案率及所逮捕的犯罪人数皆有成长，有了显著的成果。这些成果得来不已，他需要全体同袍持之以恒的努力及获得民眾的合作与支持，尤其是情报提供方面。

他称2017年，相信是一个更充满挑战的一年，因其在拿笃任内犯案都节节降减，故要继续维持此成就和寻找更大的成长空间，已变得更为艰难，但警察同袍们别无选择，只有加备努力地迎合社区不断发展和进步，所带来无可避免各种犯罪行为的冲击。

他承诺，无论是哪一个部门或警局，将会加紧与其部属的密切合作关系。他深信，只要大家团结一致，所有的困难和考验，必能迎刃而解。

另一方面，他也促进其部属同人要为任何的可能性作好万全的准备。他称同袍们并不在舒适圈内，因此一刻也不能松懈和怠慢。同时，他也呼吁其部属能在各自岗位扮演好自己的角色，尽责守职，并秉持诚信和奉献的精神，完成每一项任务。

集会中尚有颁发两个表扬证书，分别州警察总监的表扬证书共有11人荣获，其中有刑事调查主任拉达玛助理警监、公共秩序与交通部主任阿都沙达助理警监、商业犯罪小组主任沙哈鲁扎曼警长、拿笃警察局主任苏罗曼乌索警长及交通刑事调查主任查加里亚副警长；以及警区主任表扬证书共有14人荣获，其中一部份为文职。

超越关键成效指标 笃去年罪案明显下降

（本报拿笃记者11日讯）以下为拿笃警区2016年与2015年各项罪案对比数字：

1）2016年：337宗；2）2015年：374宗；3）对比：（a）数量：降37宗。（b）巴仙：降9.89%。（c）破案率（2016年）：i）数量：185宗。 ii）巴仙率：54.90%。iii）被捕罪犯：232人。

注：已超越了武吉阿曼总部所设订的「关键成效指标」，即为5%

较重刑事罪案：

1）2016年：78宗。2）2015年：107宗。3）对比：降29宗。4）破案率（2016年）：（a）数量：59宗。（b）巴仙率：75.64%。

财物盗窃案（尤其是电单车）率：1）2016年：58宗。2）2015年：79宗。3）对比：降21宗。

肃毒破案率：1）贩/运毒者：(a）2016年：91宗。(b）2015年：50宗(c）对比：升45.05%。(d）被捕犯罪： i）2016年：110人。ii）2015年：75人。iii）对比：升31.81%。2）吸/拥毒者：（a）2016年：466宗。b）2015年：293宗。（c）对比：升37.12%。（d）被捕罪犯：i）2016年：520人。ii）2015年：339人。iii）对比：升34.80%。注：有显著的突破

交通案：1）普通车祸（仅车损）：（a）2016年：859宗。（b）2015年：838宗。（c）对比：升21宗。2）死亡车祸：（a）2016年：28宗。b）2015年：35宗。（c）对比：降7宗。（26）