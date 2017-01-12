驾蓝宝基尼毒贩落网 起550万毒品及器材

（新山11日讯）驾蓝宝基尼的毒贩落网！

全国肃毒组及柔州肃毒组联合侦破一个贩毒集团，成功起获300万令吉各类毒品及250万令吉各类炼毒器材，包括一辆超级跑车蓝保基尼。

全国肃毒组总监拿督斯里莫达说，前天早上9时至中午11时20分，警方分别在雪兰莪和柔佛新山，逮捕9名男子及2名女子，分别是8名介于29至63岁、1名30岁巫裔男子和2名39和41岁的本地女子。

他今日召开记者会说，起获的毒品，包括7460粒“5仔”、312粒“爱他死”、90克大麻、102公斤疑是白粉的粉狀物、4万2960粒粒装毒品和340粒疑是毒品药丸。

他指出，警方起获5万5346令吉现金，计有5万4985令吉、63美金、16新币和50日圆，也充公11辆值210万令吉的豪华轿车和超级跑车，包括一辆蓝宝基尼。

他说，同时警方充公值12万4320令吉金饰和21万4000令吉的名表。

莫达说，警方援引1952年危险毒品法令第39（b）调查案件，11名嫌犯将被延长扣留7天助查，寻找其他共犯。当中3名嫌犯有案底，其中1名还是通缉犯。

他指出，这个贩毒集团才活跃数个月，提炼的毒品供应给本地、新加坡和印尼市场，当中“5仔”主要是供应给夜店。

他说，毒贩使用的炼毒器材是从台湾和新加坡进口，而相信炼毒知识是从网上学，或从外国聘请专家协助。

出席者有全国肃毒副总监拿督江志坚、柔州副总警长查卡里亚和柔州肃毒组主任鲁卡斯。

莫达：柔州开年首宗

莫达说，此次侦破的毒品案，是柔州今年开年首宗，捣破炼毒室和毒品包装中心。

他说，警方是在宏艺花园掏破该炼毒室，并在奥桥岭突击毒品包装中心，逮捕1男1女。

“警方随后也在士乃、百万镇、美家乐、古来工业区和雪兰莪逮捕其他嫌犯。”

他指出，这批值300万令吉毒品若流入市场，可供15万人服食。

莫达说，开年首5天，各州肃毒组共逮捕3050名涉毒者，分别是444人涉供应毒品、752人拥毒和1854人尿液呈阳性。

他说，2969名嫌犯是本地人，81名为外籍人士和13人在1985年危险毒品特别防范措施（LLPK）法令下被捕。

他指出，警方充公的毒品，即有102.92公斤冰毒、2.08公斤k他命、2万694粒“爱他死”、2622粒“亚霸”和2万913粒“5仔”，也起获57.77公斤大麻和6.27公斤海洛因，总值464万令吉。

他说，其他被充公的物品总值240万令吉。