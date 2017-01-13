修正开学礼 曾昭学：改变与前进

（本报拿笃记者讯）修正小学9日早上在学校礼堂举行2017年度开学礼，该校今年迎来90名一年级新生，全校学生人数达620人， 各年级总共开设21班。

修正小学曾昭学校长今早在开学礼致词时表示， 该校设立新学年的目标是改变与前进，希望全体师生认真反思， 从思维态度、习惯行为上进行检讨改正，展望未来，希望新的一年， 新的气象，新的计划，新的改变，期待新的收获与成长。

他说，校方希望每个孩子在新学期开始时，为自己制订一个学习计划，同样的，每位老师在教学水平、 管理方式、敬业精神也都时时刻刻与时并进，勿与社会时代脱节， 自我要求改变成长。

他说，在学术目标，该校在今年努力要求更大的进步， 提升突破去年的成绩表现。修正小学在去年UPSR?小六评估考试达47%总及格率，表现排在拿笃区5所华小之首， 在笃县各源流小学排名第8，在今年，修正小学希望今年UPSR的 及格率可达至教育部所设立50%。

曾昭学校长表示，除了成绩分数之外， 该校老师更要求重视一个学生的学习态度和品行， 尤其重视孩子在学习过程之中的体会与成长，开拓个人的思考能力。

另一方面，曾昭学校长也表示，去年首次使用KSSR课程的小六评 估考试及各校的校内考试内容，采取了KSSR新课程对答作题， 强调学生的高思维答题能力。

他说，高思维的教学方法、考题格式与答题要求的KSSR课程纲要 与旧的KBSR制度，内容和学习技能出现差异， 因此时下的学生老师、父母家长也都必须与时并进， 改变对旧教育应考模式的观念才能掌握先机。

他解释KSSR考验学生的高层次思维能力， 没有统一应考试作答的标准，作答范围更趋开放创意， 学生也不能再单靠“背多分”作答，应训练具备自我的思考能力， 也重视学生语文知识的能力（31）。