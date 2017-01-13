国民党主席选举多人参选 洪秀柱冀多喝彩鼓励

(香港中通社台北13日电)中国国民党主席选举备受瞩目，已有多人宣布及有意参选。国民党主席洪秀柱13日就此表示，国民党面临困境时，有人愿意承担是好事、都要肯定，大家要多喝彩，给予鼓励。

综合台湾媒体报道，目前，已有国民党主席洪秀柱表态竞选连任，国民党副主席郝龙斌、台湾地区前副领导人吴敦义及台北农产运销股份有限公司总经理韩国瑜先后宣布角逐，另有请辞的国民党副主席詹启贤也在积极思考参选。

13日是纪念蒋经国逝世29周年纪念日，洪秀柱当天率数十名中央党部党务主管、地方党部人员前往桃园头寮谒灵，向蒋经国陵寝俯首追思。

洪秀柱受访表示，她向蒋经国陵寝说，希望保佑这个党。是否对现今国民党处境感到忧心？她说，“当然会，因为很多人对党都有期盼”，希望国民党重新再起，大家都知道这个社会少不了国民党。

13日当天，资深新闻工作者、前圆山饭店董事长李建荣举办“百年大党，十年风云”新书发表会，国民党前主席吴伯雄和洪秀柱、郝龙斌、吴敦义、詹启贤及国民党副主席胡志强等均受邀出席。这也是宣布参选后，洪郝吴三位竞选人首度同台，让活动现场格外受关注。

因健康原因久未公开露面的吴伯雄表示，5月即将进行党主席选举，多位同志表态将承担重任，这是可喜的事情，但他要提醒，选举过程必须是君子之争，考虑大我而非小我，选后仍要共同为国民党生存发展努力。

洪秀柱指出，国民党主席选举，多人表态参选，外界认为国民党发生什么事情，其实竞争是好事。竞争不要斗争，透过民主竞争程序，凝聚全党团结力量，每位要出来承担的人，对这个党都有期许与热诚，应该做到这点。

吴敦义说，多人参选国民党主席，看起来好像越来越热闹，这里面连带影响很难去推算，不过，一个民主政党，合乎资格的党员，只要依照党的公平、公正、公开规章，人人都有权利参选。

当天最新表态正“积极思考”参选党主席的詹启贤表示，尽量在过年前做出决定。并澄清说，就党产问题，他与洪秀柱有好几次讨论，都是心平气和，看法或许不同，但没有个人恩怨与不满。

胡志强则笑说，没想到当天新书发表会成业务检讨会、三位国民党主席参选人政见发表会，希望这次选举，候选人不要相互攻击、刀刀见骨，一定要无私、团结、救台湾，救台湾就是救国民党。（完）