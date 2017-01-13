实您们嘉赐中心获准明年四月搬迁 新校舍近期动工兴建

（本报讯）争议性的丹容亚路生态发展计划将于今年三月开始填海而逐步关闭该处的海滩及菲立甫王子公园，惟同样位于该处的“实您们嘉赐中心”获准留到明年四月，待新中心建竣后方才迁出。

该中心执行总监蔡月花昨日表示，位于亚庇附近的瓜拉孟加达的该中心新校舍，将于近期动工兴建，预计一年左右可建竣。

她指出，该新校舍地段乃由州政府提供，并由州政府拨款及代为寻找赞助商兴建该新校舍，所需的费用共计四百四十万令吉。

她说：「现有位于丹容亚路的地段乃属于州政府所有，因此，我们很是感谢州政府协助我们兴建另一个中心，这个中心设备将更加完善。」

蔡月花是在益善有限公司（Excelrun）移交「益善两百五十万令吉慈善及教育基金」下本年度捐款仪式上代表致谢词时这麽表示。

她表示非常感谢益善公司的逐年捐助，「我们的捐款人很少是本地企业，作为本地企业的益善公司对我们确实帮助许多。」

她指出，该中心每月开销高达六万令吉，因为它实行少数学生授课的教学，即是一名老师负责教导三名学生，让他们更易于吸收，「我们要这些特殊学生接受良好的培训，日后可以出来社会自力更生。」

据指出，该中心现有学生稍为逾一百人，而它最高记录达到一百卅人。

蔡氏也透露，该中心将在今年四月举行「实您们嘉赐英雄义跑」，以进行另一次筹措经费。

●沙巴盲人协会主席拿督周美荷在代表致谢词时也表示感谢益善公司的逐年捐助，她表示，该协会非常重视及善用公眾包括益善的捐款。

她说，该协会在经过多年的筹措后已于斗亚兰建成一所盲人培训中心，并于最近迁入使用，为有需要的人提供培训。

她表示，该协会将继续展开外展活动，那就是进入乡区协助那些有需要的村民。（020）