指示州内举办跑步活动须有执照 沙巴田径协会挨轰

（本报讯）日前由沙巴田径协会发表指示州内有意举办跑步活动的团体组织申请执照，否则属违法一事，受到一群来自多个主办单位的人士强烈谴责，并要求该会正式发函通知说明。

自称为该主办单位顾问的雷蒙阿夫莱特医生日前在一份文告中，也呼吁体育委员会必须向他们发出一份正式通告，交代整件事情。

他也在文告中质问体育委员会，如果休闲性跑步活动也需要获得批准，以及允许第三方机构代表委员会收取费用的权力何在？如果主办方需要申请执照，那麽评估优胜者的技术援助又应该由谁提供？

于此同时，他也质问沙巴田径协会是根据什麽法令条款来指引警方对主办方提供支持与否？一般上，主办方只需要获得首长署发出的批准信函来要求警方给予在举办活动期间的交通管制方面的协助罢了。

他说：「这些资料对本州的跑步社群而言非常有帮助。但如果要对跑步活动实施制裁管制，为什麽只限于在沙巴州落实？砂拉越和西马半岛又如何解决？」

然而，他强烈要求在这件事尚未落实前，应带到州青年及体育部长，让后者一同协调。

沙巴田径协会主席弗雷特加比尔在较早时，提醒公眾人士，指州内所有跑步道、步行道、越野赛道、攀山赛包括场地赛，均是由马来西亚田径联合会属会的沙巴田径协会所管辖。

他说：「因此，所有要举办相关赛事的单位受促向沙巴田径协会取得官方认可，以避免未来发生任何涉及法律的问题。在未来，筹委会必须向沙巴田径协会申请许可后，才能正式筹办活动。」

他补充说，沙巴田径协会将会与州内各政府部门和机构取得联系，以确保未来各项有关跑步的比赛都能符合这项要求，从中避免未来引起任何有可能的法律问题。（060）