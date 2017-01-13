柯文哲首次表态：竞选连任台北市长

(香港中通社台北13日电)台湾2018年将举行县市长选举，一直未表态的无党籍台北市长柯文哲12日接受电台访问时首度表态，一定会竞选连任。柯并在节目中大谈中国国民党主席选举，又暗指马英九担任台北市长时举债过多。

上任两年的柯文哲被问及竞选连任的问题，柯文哲强调，一定会竞选连任到底，并重申把事情做好就是他竞选的方法。而外界始终盛传民进党有意推出赖清德参选台北市长，对此，柯文哲表示，赖清德是个拘谨、严肃的人，他认为对方想的应该不是市长的职务，会放眼2020年台湾大选。

对于国民党有意拿回台北，可能会推出同为无党籍的前“行政院长”张善政出来竞选。柯文哲对此则不置可否，表示国民党若与张善政合作，就要冒着毁掉整个党的危险。张善政13日回应，不会出来选，对政治兴趣不大，也不会加入国民党。

柯文哲也坦承自己最不满马英九的地方就是“留下一屁股债”，前市长郝龙斌已还了200亿新台币。他也因健保费问题怒斥马英九没有法治概念。并质疑马英九过去几次竞选的经费跟监察院报的不一样。

马英九办公室回应，柯文哲上任以来，除了骂人、牵拖前任市长，到底有哪些市政建设让民众鼓掌？请柯文哲不要总是1只手指头指着别人不是，却忘了其他4只正指向自已。提醒柯文哲别忘了照镜子，像这样表演小丑般的言行，早已不再讨好，只会惹人更看不起。

此外，柯文哲谈及国民党主席选举时，也以民进党为例，指出若2008年时不是由蔡英文接任党主席，而是由党内4大天王，民进党也不会这么快就复兴，这对国民党是启发。

柯文哲首次表态争取连任，有台媒分析，栽培柯的绿营一直没找到合适的人出战台北，与柯目前维持“倾向合作”，毕竟市长位置不愿让国民党拿回去，对柯的施政只要觉得还可以接受就合作。（完）