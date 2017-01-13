漢語拼音之父迎112歲 曾笑：上帝把我忘了

【北京13日訊】 中國著名語言學家、文字學家、經濟學家周有光今日迎來112歲誕辰。精通漢、英、法、日四種語言的周有光，在50歲時「半路出家」，參與擬定漢語拼音方案，讓他獲得「漢語拼音之父」美譽。周有光永不言休，即使退休後仍繼續在家中做研究、寫書。年紀老邁的他前年曾笑言：「上帝太忙，把我忘掉了。」

原名為周耀平的周有光，1906年1月13日在江蘇常州出生。周在大學畢業後，選擇繼續進修經濟，與妻子張允和往日本留學，隨後因老師、日本著名左派經濟學家河上肇入獄，故只好轉攻日語。直至1935年，周有光放棄日本學業返回上海。

直至1955年，年過半百的周有光從事語言文字研究，在北京中國文字改革委員會參加擬定拼音方案工作，該方案於3年後正式公布，同年他在北京大學和人民大學講授漢字改革課程，其講義《漢字改革概論》則於1961年出版。周有光常以「既來之，則安之」來形容自己轉行經歷，周稱所指的「安」並非安靜，而是認真工作。改行後就深入語言學和文字學研究。

周有光在1989年退休後，繼續在家中研究和寫作，百歲後他先後出版《百歲新稿》、《朝聞道集》等數部新作。根據兩年前的專訪，周有光還會每天上網了解社會熱事，與時俱進。